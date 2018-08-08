Сенатори США готові визнати Росію спонсором тероризму



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Росія - спонсор тероризму

В цілому законопроект передбачає об'єднання всіх антиросійських санкцій, що вводилися окремими актами, в єдиний механізм

Сполучені Штати готують законопроект про нові санкції проти Російської Федерації, який вимагає звести в єдину систему всі вже введені раніше обмежувальні заходи.

Документ містить вкрай жорстку пропозицію з розгляду США питання про визнання РФ державою, що спонсорує тероризм, повідомляє «Комерсант».

«З одного боку, це формулювання виглядає як попередня заявка на кампанію в ООН по виключенню Росії з числа постійних членів Ради Безпеки, з іншого боку, набагато більш прагматична: саме під цим прапором з 1983 року вводилися посилені антиіранські санкції», - йдеться в повідомленні .

Підготовлений сенаторами текст також адресовано до президента Дональда Трампа, якого закликають підтримати зусилля з протидії втручанню з боку РФ в діяльність держустанов США і демократичні процеси в країні.

Ще одне побажання - публічно вимагати від російського уряду повернути Крим під контроль України, а також закликати відмовитися від підтримки насильства на Донбасі з боку сепаратистів. У цьому пункті мова також йде про окупацію і підтримку сепаратистів на територіях Грузії і Молдови.

В цілому законопроект передбачає об'єднання всіх антиросійських санкцій, що вводилися окремими актами, в єдиний механізм. Для координації цього процесу пропонується ввести «Санкційний координаційний офіс», а також створити «Національний об'єднаний центр для відповіді на гібридні загрози», завданням якого буде системна боротьба зі спробами підступного впливу Російської Федерації в світі і в США.

В економічній частині документа йдеться про вимогу заборони на операції в США і заморожування активів семи російських банківських структур, які вже перебувають в режим санкцій, в тому числі «Сбербанку», ВТБ, ВЕБ та інших. Це буде означати неможливість для цих фінустанов стандартних доларових розрахунків через коррахунки в банках США. Також текст містить заборону на операції з російським держборгом з терміном обігу більше двох тижнів.

Крім того, сенатори пропонують скоротити терміни звітів по виконанню санкцій, протягом 60 днів після прийняття законопроекту оновити «кремлівський список», а також розпочати практичну роботу з пошуку активів і особистого статку в світі президента Росії Володимира Путіна.

У законопроекті також підтримується ідея створення в Держдепі офісу з питань кіберпростору і цифрової економіки. Автори пропонують ввести санкції щодо росіян, задіяних в зловмисній діяльності в кіберпросторі, прийняти акт про запобігання міжнародній кіберзлочинності, а також внести до кримінального законодавства США поправки, які дозволять пред'являти федеральні звинувачення особам, причетним до атак на критичну інфраструктуру і системи, пов'язані з виборами.

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