Сенат США у вересні може розглянути новий пакет санкцій проти РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Серед санкцій, передбачених документом, є обмеження на операції з новими випусками державних облігацій РФ

Сенат Сполучених Штатів у вересні 2018 року може розглянути введення санкцій, метою яких є стримування Російської Федерації від втручання у вибори США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Відповідний законопроект наразі доопрацьовується, аби мінімізувати небажані наслідки для світової економіки у зв'язку з автоматичним запровадженням санкцій, котрі стосуються боргу та енергетики РФ.

«Ми хочемо бути впевненими, що шкоду обмежено економікою Росії і вплив на інших стримується», - сказав сенатор Кріс Ван Голлен.

Відомо, що документ вніс на розгляд Сенату в січні цього року сенатор-демократ Ван Голлен та сенатор-республіканець Марко Рубіо.

Законопроект передбачає запровадження санкцій проти РФ у тому випадку, якщо директором Національної розвідки США Деном Коутсом буде підтверджено втручання Росією у проміжні вибори в США. Вони, до речі, заплановані на листопад 2018 року.

Серед санкцій, передбачених документом, є обмеження на операції з новими випусками державних облігацій РФ. Також передбачено блокування операцій з акціями російських компаній, що працюють в сфері енергетики, включно з такими компаніями, як «Газпром» і «Роснєфть».

Також передбачається запровадження обмежень проти банків Росії, металургійного комплексу РФ та проти російських посадовців.

Наразі невідома перспектива прийняття законопроекту Ван Голлена-Рубіо. Однак лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнел заявив, що Сенат планує розглянути цей законопроект. Зокрема Сенат вже вказав комітетам з міжнародних відносин і з банківської справи провести відповідні слухання даного документа.

Нагадаємо, як повідомляв The Wall Street Journal 18 серпня, у США протягом кількох тижнів будуть готові санкції проти завершення будівництва російського трубопроводу «Північний потік-2».

До слова, 2 серпня у Сполучених Штатах сенатори представили новий пакет антиросійських санкцій.

Вашингтон раніше повідомив, що до кінця серпня введе нові санкції щодо Росії, переконавшись у тому, що Москва застосувала нервово-паралітичну речовину для отруєння колишнього російського подвійного агента і його дочки у Великобританії. США вимагають від Росії гарантій незастосування хімічної зброї.

Санкції зачеплять продукцію, яка важлива для сфери національної безпеки, сказав високопоставлений представник Держдепу журналістам на прес-конференції, пославшись на закон про знищення хімічної і біологічної зброї від 1991 року, надалі можливе розширення обмежень.

Газета «Комерсант» опублікувала повний текст нових пропозицій американських законодавців про заборонні заходи проти РФ, аж до блокування російським банкам доларових розрахунків і заборони для резидентів США операцій з новим російським держборгом.

Читайте також: Санкційна лихоманка у Вашингтоні. У Києві рано радіють

Джерело: РБК-Україна