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    Держдеп США оголосив про нові санкції проти Росії через отруєння Скрипалів

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    Кремль - Держдеп США оголосив про нові санкції проти Росії через отруєння Скрипалів
    Кремль

    Санкції набудуть чинності 22 серпня

    Державний департамент США прийняв рішення про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку зі справою про отруєння Скрипалів.

    Про це повідомляє Reuters.

    Відзначається, що нові санкції проти РФ набудуть чинності 22 серпня 2018 року.

    У Держдепі пояснили, що в результаті застосування отруйної речовини «Новачок» в британському Солсбері Москва порушила міжнародне право. Відповідно до закону 1991 року застосування будь-якою країною біологічної та хімічної зброї тягне обмежувальні заходи з боку США.

    Санкції стосуються заборони на експорт до Росії товарів, які можуть бути пов'язані з національною безпекою. Зокрема, мова йде про електронні пристрої та їх компоненти, в тому числі і ті, що використовуються в авіаційній галузі.

    Видання NBC News відзначає, що ці санкції «в значній мірі перетинаються» з уже введеними проти Росії обмеженнями.

    Крім того, в Держдепі заявили, що якщо РФ протягом трьох місяців не надасть гарантій, що не використовуватиме хімзброю і не погодиться на допуск міжнародних інспекторів, то тоді її чекає другий етап санкцій.

    Напередодні стало відомо, що сенатори США готові визнати Росію спонсором тероризму.

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