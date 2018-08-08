Держдеп США оголосив про нові санкції проти Росії через отруєння Скрипалів



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Кремль

Санкції набудуть чинності 22 серпня

Державний департамент США прийняв рішення про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку зі справою про отруєння Скрипалів.

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що нові санкції проти РФ набудуть чинності 22 серпня 2018 року.

У Держдепі пояснили, що в результаті застосування отруйної речовини «Новачок» в британському Солсбері Москва порушила міжнародне право. Відповідно до закону 1991 року застосування будь-якою країною біологічної та хімічної зброї тягне обмежувальні заходи з боку США.

Санкції стосуються заборони на експорт до Росії товарів, які можуть бути пов'язані з національною безпекою. Зокрема, мова йде про електронні пристрої та їх компоненти, в тому числі і ті, що використовуються в авіаційній галузі.

Видання NBC News відзначає, що ці санкції «в значній мірі перетинаються» з уже введеними проти Росії обмеженнями.

Крім того, в Держдепі заявили, що якщо РФ протягом трьох місяців не надасть гарантій, що не використовуватиме хімзброю і не погодиться на допуск міжнародних інспекторів, то тоді її чекає другий етап санкцій.

Напередодні стало відомо, що сенатори США готові визнати Росію спонсором тероризму.

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