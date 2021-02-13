Трамп не закликав мітингувальників, які штурмували Капітолій, зупинитися, – CNN
Трамп звернувся до своїх прихильників у мережі Twitter лише за кілька годин після штурму
Колишній президент США Дональд Трамп не закликав своїх прихильників зупинитися під час штурму Капітолію 6 січня.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.
Як зазначається, Трампа просив про це лідер Республіканської партії в Палаті представників Конгресу Кевін Маккарті.
За даними CNN, Трамп звернувся до своїх прихильників у мережі Twitter лише за кілька годин після штурму.
Повідомляється, що Маккарті сказав Трампу, що протестувальники залізли до нього в офіс через вікна. Маккарті наполягав, що протестувальники були саме прихильниками Трампа, і благав президента зупинити їх.
«Що ж, Кевін, я вважаю, що люди засмучені через вибори більше, ніж ти», – нібито сказав тодішній голова Білого дому.
Республіканці в Конгресі заявили: ці дані доводять, що Трамп не планував зупиняти протестувальників, навіть коли його просили втрутитися.
Нагадаємо, 3 лютого конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа.
У Сенаті США проходять судові слухання у справі щодо імпічменту Дональда Трампа за обвинуваченням у підбурюванні до заколоту. Після оприлюднення аргументів сторони захисту очікується сесія запитань до менеджерів з імпічменту й адвокатів експрезидента. На початку наступного тижня має відбутися загальне голосування всіх сенаторів, які виступають у ролі великого журі присяжних.
Як повідомлялося, 13 лютого, адвокати Трампа завершили виступи у справі про імпічмент.