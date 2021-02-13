Трамп не закликав мітингувальників, які штурмували Капітолій, зупинитися, – CNN

Трамп не планував зупиняти протестувальників, навіть коли його просили втрутитися

Трамп звернувся до своїх прихильників у мережі Twitter лише за кілька годин після штурму

Колишній президент США Дональд Трамп не закликав своїх прихильників зупинитися під час штурму Капітолію 6 січня.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.

Як зазначається, Трампа просив про це лідер Республіканської партії в Палаті представників Конгресу Кевін Маккарті.

За даними CNN, Трамп звернувся до своїх прихильників у мережі Twitter лише за кілька годин після штурму.

Повідомляється, що Маккарті сказав Трампу, що протестувальники залізли до нього в офіс через вікна. Маккарті наполягав, що протестувальники були саме прихильниками Трампа, і благав президента зупинити їх.

«Що ж, Кевін, я вважаю, що люди засмучені через вибори більше, ніж ти», – нібито сказав тодішній голова Білого дому.

Республіканці в Конгресі заявили: ці дані доводять, що Трамп не планував зупиняти протестувальників, навіть коли його просили втрутитися.

Нагадаємо, 3 лютого конгресмени представили звинувачення щодо імпічменту Трампа.

Процедура імпічменту щодо Трампа була ініційована через висловлювання, допущені ним 6 січня. В той день прихильники республіканця, які зібралися в столиці США на багатотисячну маніфестацію на його підтримку, увірвалися в Конгрес, спробувавши перешкодити затвердженню підсумків відбулися в країні 3 листопада минулого року президентських виборів, перемогу на яких здобув демократ Джо Байден.

Трампа звинувачують у підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолію. Під час заворушень загинули п’ять осіб, зокрема один поліцейський.

У Сенаті США проходять судові слухання у справі щодо імпічменту Дональда Трампа за обвинуваченням у підбурюванні до заколоту. Після оприлюднення аргументів сторони захисту очікується сесія запитань до менеджерів з імпічменту й адвокатів експрезидента. На початку наступного тижня має відбутися загальне голосування всіх сенаторів, які виступають у ролі великого журі присяжних.

Як повідомлялося, 13 лютого, адвокати Трампа завершили виступи у справі про імпічмент.