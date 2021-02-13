Це крутіше ніж «Маска» і «Голос». Перевибори на Франківщині можна буде показувати в прямому ефірі

Великий «бій» за Надвірну Івано-Франківської області?

За депутатське крісло боротимуться Маруся Звіробій від «Європейської солідарності», Руслан Кошулинський від ВО «Свобода», Олександр Шевченко від партії «За майбутнє» (співвласник курорту «Буковель») і стронгмен Василь Вірастюк від «Слуги народу».

Перегони можна показувати в прямому ефірі. Думаю, рейтинги шоу будуть вищими за маски, голоси і т.д.

Знаєте, що мене засмучує у цій історії? Що це не про політику, не про зміни, а про шоу, про міряння всім, чим можна мірятися...

Тримайся, Україно!

Джерело: блог Анжеліки Рудницької

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