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    Думки вголос

    Це крутіше ніж «Маска» і «Голос». Перевибори на Франківщині можна буде показувати в прямому ефірі

    • Анжеліка Рудницька

      Мисткиня

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Це крутіше ніж «Маска» і «Голос». Перевибори на Франківщині можна буде показувати в прямому ефірі

    Великий «бій» за Надвірну Івано-Франківської області?

    За депутатське крісло боротимуться Маруся Звіробій від «Європейської солідарності», Руслан Кошулинський від ВО «Свобода», Олександр Шевченко від партії «За майбутнє» (співвласник курорту «Буковель») і стронгмен Василь Вірастюк від «Слуги народу».

    Перегони можна показувати в прямому ефірі. Думаю, рейтинги шоу будуть вищими за маски, голоси і т.д.

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    Маруся Звіробій
    Руслан Кошулинський
    Олександр Шевченко
    Василь Вірастюк

    Знаєте, що мене засмучує у цій історії? Що це не про політику, не про зміни, а про шоу, про міряння всім, чим можна мірятися...

    Тримайся, Україно!

    Джерело: блог Анжеліки Рудницької

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: вибори Івано-Франківщина Руслан Кошулинський Олександр Шевченко Василь Вірастюк Маруся Звіробій
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