Це крутіше ніж «Маска» і «Голос». Перевибори на Франківщині можна буде показувати в прямому ефірі
Великий «бій» за Надвірну Івано-Франківської області?
За депутатське крісло боротимуться Маруся Звіробій від «Європейської солідарності», Руслан Кошулинський від ВО «Свобода», Олександр Шевченко від партії «За майбутнє» (співвласник курорту «Буковель») і стронгмен Василь Вірастюк від «Слуги народу».
Перегони можна показувати в прямому ефірі. Думаю, рейтинги шоу будуть вищими за маски, голоси і т.д.
Знаєте, що мене засмучує у цій історії? Що це не про політику, не про зміни, а про шоу, про міряння всім, чим можна мірятися...
Тримайся, Україно!
Джерело: блог Анжеліки Рудницької