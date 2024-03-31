Трамп опублікував відео зі зв’язаним Байденом у кузові авто

Кадри викликали критику з боку команди Байдена

Дональд Трамп поширив у соціальних мережах відео, у якому на вантажівці зображено президента США Джо Байдена зі зв’язаними руками та ногами. Про це пише BBC News.

Згідно з підписом, воно було зняте в Лонг-Айленді, штат Нью-Йорк, у четвер, коли колишній президент був присутній на поминках поліціянта Нью-Йорка.

На відео видно дві вантажівки, що проїжджають повз дорогу, обидві з прапорами США та прапорами, які означають підтримку поліції.

Друга вантажівка була прикрашена написом «Трамп 2024», а на задній частині кузова авто зображено Байдена зі зв’язаними руками та ногами.

Поширення відео Трампом викликало критику з боку команди Байдена.

«Трамп регулярно підбурює до політичного насильства, і настав час, щоб люди сприйняли його серйозно – просто запитайте поліціянтів Капітолію, на яких напали, захищаючи нашу демократію 6 січня», – сказав речник Майкл Тайлер.

Але Стівен Ченг, речник кампанії Трампа, відповів:

«Ця фотографія була на задній частині пікапа, який їхав по шосе. Демократи та божевільні не тільки закликали до мерзенного насильства проти президента Трампа та його родини, але й фактично використовують систему правосуддя проти нього».

Раніше президент США Джо Байден пожартував про вік і психічний стан свого опонента на майбутніх президентських виборах Дональда Трампа. Байден пожартував про Трампа на званій вечері клубу «Грідайрон». Це щорічний захід, який відбувається у Вашингтоні з 1880-х років. Кожен американський президент за своєї каденції має взяти в ньому участь.Промова Байдена тривала приблизно 10 хвилин. На вечері були присутні понад 650 гостей, зокрема президент Ірландії Лео Варадкар, засновник Amazon і власник Washington Post Джефф Безос, генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу.