Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Трамп опублікував відео зі зв’язаним Байденом у кузові авто

Надія Карбунар
glavcom.ua
Трамп опублікував відео зі зв’язаним Байденом у кузові авто
Трамп поширив фото зв'язаного Байдена
фото з відкритих джерел

Кадри викликали критику з боку команди Байдена

Дональд Трамп поширив у соціальних мережах відео, у якому на вантажівці зображено президента США Джо Байдена зі зв’язаними руками та ногами. Про це пише BBC News.

Згідно з підписом, воно було зняте в Лонг-Айленді, штат Нью-Йорк, у четвер, коли колишній президент був присутній на поминках поліціянта Нью-Йорка.

На відео видно дві вантажівки, що проїжджають повз дорогу, обидві з прапорами США та прапорами, які означають підтримку поліції.

Друга вантажівка була прикрашена написом «Трамп 2024», а на задній частині кузова авто зображено Байдена зі зв’язаними руками та ногами.

Поширення відео Трампом викликало критику з боку команди Байдена.

«Трамп регулярно підбурює до політичного насильства, і настав час, щоб люди сприйняли його серйозно – просто запитайте поліціянтів Капітолію, на яких напали, захищаючи нашу демократію 6 січня», – сказав речник Майкл Тайлер.

Але Стівен Ченг, речник кампанії Трампа, відповів:

«Ця фотографія була на задній частині пікапа, який їхав по шосе. Демократи та божевільні не тільки закликали до мерзенного насильства проти президента Трампа та його родини, але й фактично використовують систему правосуддя проти нього».

Раніше президент США Джо Байден пожартував про вік і психічний стан свого опонента на майбутніх президентських виборах Дональда Трампа. Байден пожартував про Трампа на званій вечері клубу «Грідайрон». Це щорічний захід, який відбувається у Вашингтоні з 1880-х років. Кожен американський президент за своєї каденції має взяти в ньому участь.Промова Байдена тривала приблизно 10 хвилин. На вечері були присутні понад 650 гостей, зокрема президент Ірландії Лео Варадкар, засновник Amazon і власник Washington Post Джефф Безос, генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу.

Читайте також: Рік виборів. Що відбувається на міжнародній політичній арені
Теги: Дональд Трамп вантажівки президент правосуддя відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп серйозно намагався вивести США з НАТО, і можливо, спробує зробити це знову, вважають експерти
Якщо Трамп переможе, що чекає Україну – прогноз американських експертів
23 березня, 12:02
Раніше за всіма соціологічними опитуваннями Трамп на кілька відсотків випереджав Байдена
Байден вирвався вперед та випереджає Трампа перед виборами
22 березня, 05:48
На думку аналітика, фундаментальна проблема Республіканської партії – це існування великої частки людей, які мають абсолютно правильні ідеї, але поступаються ними заради особистого інтересу
Якщо переможе Трамп? Британський експерт дав прогноз для України
27 березня, 07:30

Соціум

Трамп опублікував відео зі зв’язаним Байденом у кузові авто
Трамп опублікував відео зі зв’язаним Байденом у кузові авто
Ілон Маск заявив, що Росія може захопити Одесу
Ілон Маск заявив, що Росія може захопити Одесу
Громадяни Таджикистану масово виїжджають з РФ після теракту в «Крокусі»
Громадяни Таджикистану масово виїжджають з РФ після теракту в «Крокусі»
Сербія піднімала винищувачі через невідомий літальний апарат
Сербія піднімала винищувачі через невідомий літальний апарат
Українські хакери однією атакою завдали Росії збитків на понад $12 млрд
Українські хакери однією атакою завдали Росії збитків на понад $12 млрд
П'яна росіянка влаштувала стриптиз на борту літака
П'яна росіянка влаштувала стриптиз на борту літака

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Недоімперія вмирає. Коли чекати на її кінець?
9970
За якої умови Путін віддасть всі окуповані території: Кремль відповів на слова Зеленського
9029
Якою буде Перемога? Українці мають усвідомити неприємний факт
6454
ЗСУ пояснили, що дуже сильно затягує війну
6448
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
3996
Командир штурмовиків пояснив, як слід чинити з ухилянтами

Новини

31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
«Укренерго» закликає державу вирішити боргову кризу в енергетиці
Вчора, 17:44
У Києві стартувала нова хвиля діалогових зустрічей «Я – Маріуполь: маю жити»
Вчора, 12:58
«Сталевий фронт» Ахметова передав для розвідників «Сич»
Вчора, 12:41
Вибухи на Одещині, стало відомо про руйнування ТЕС на Харківщині: головне за ніч
Вчора, 06:30
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 30 березня
Вчора, 05:20

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua