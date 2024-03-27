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Якщо переможе Трамп? Британський експерт дав прогноз для України

Катерина Іванова
glavcom.ua
Якщо переможе Трамп? Британський експерт дав прогноз для України
На думку аналітика, фундаментальна проблема Республіканської партії – це існування великої частки людей, які мають абсолютно правильні ідеї, але поступаються ними заради особистого інтересу
фото: Х/ksfopenukraine

Джеймс Шерр: «Трамп все ще дуже мало знає про Росію»

Трамп не дозволить, щоб Путін перехитрив Сполучені Штати. Адже у разі порушення Росії будь-яких ймовірних домовленостей, реакція Трампа буде жорсткою. Про це заявив старший співробітник Інституту безпеки та оборони Естонського Інституту зовнішньої політики, британський аналітик Джеймс Шерр в інтерв'ю «Главкому».

На думку Шерра, небезпека полягає у двох речах: можлива перебудова Трампом євроатлантичної системи та його симпатії до авторитарних лідерів.

«Якщо вірити заявам Трампа, то він розпочне фронтальний штурм усієї євроатлантичної системи. На даний момент він сказав дуже багато, щоб виникли запитання, що мається на увазі. Трамп переглянув деякі страхітливі коментарі, що може викликати деякий сумнів щодо того, що він насправді буде робити», – зауважує Джеймс Шерр.

Аналітик пригадав погрози від Трампа: якщо Європа не робить внесок у НАТО відповідно до своєї реальної ваги, то США не будуть захищати НАТО.

«Але Трамп не сказав, що не буде захищати НАТО, а підкреслив, якщо ви цього не зробите (не робитимете справедливий внесок у НАТО – ред.), «я не буду захищати НАТО», – пояснює Шерр.

Британського експерта також хвилює справжнє ставлення Трампа до Росії. Аналітик підкреслює, що Трамп все ще дуже мало знає про Росію.

«У нього особистий, «хімічний» рівень відносин, він відчуває симпатію та повагу до невблаганних безжалісних цинічних і здібних авторитарних лідерів, таких як Путін, як Сі (президент КНР - ред.), як Кім Чен Ин (очільник Північної Кореї – ред.) та Орбан», – наголошує Шерр.

Проте, на його думку, Трамп наврядчи дозволить, щоб Путін перехитрив Сполучені Штати. Навіть якщо допустити, що Трамп здатний укласти якусь угоду з Путіним щодо України, то за умови порушення Росією цієї угоди, реакція Трампа буде дуже жорсткою

«І я думаю, що Путін був дуже чесним, коли сказав, що проблема з Трампом у його непередбачуваності», – запевнив експерт.

На думку аналітика, занепокоєння, які всі мають щодо Трампа, незважаючи на обґрунтовані вагання, можливі переваги та невизначеність, значно переважують переваги його президентства, якими б вони не були.

Джеймс Шерр додав, що вагому роль також відіграє Республіканська партія в Сполучених Штатах.  «Деякі республіканці ставляться до цієї війни набагато жорсткіше, ніж адміністрація Байдена. Попри те, що для них найважливішими є національні інтереси Сполучених Штатів, вони прагнуть патронату Трампа у своїй кар’єрі», – пояснює аналітик.

За його словами, фундаментальна проблема Республіканської партії – це існування великої частки людей, які мають абсолютно правильні ідеї, але поступаються ними заради особистого інтересу.

Нагадаємо, республіканка Марджорі Тейлор Грін, що належить до числа трампістів, ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона. 

За словами поінформованого джерела, Грін подала клопотання про відставку з посади спікера – той самий процедурний крок, який призвів до відставки колишнього спікера від республіканців Кевіна Маккарті у жовтні 2023 року.

Повідомляється, що у разі обрання Дональда Трампа президентом США його зовнішня політика може сильно відрізнятися від першого президентського терміну.

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Теги: путін Європа партії політика президент небезпека штурм погрози

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