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Байден поглузував із Трампа: Один із кандидатів занадто старий, інший – я

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Байден поглузував із Трампа: Один із кандидатів занадто старий, інший – я
Байден пожартував про вік та психічну придатність Трампа
фото: Andrew Harnik/Reuters

Президент США висміяв конкурента перед 650 гостями на званій вечері клубу «Грідайрон»

Президент США Джо Байден пожартував про вік і психічний стан свого опонента на майбутніх президентських виборах Дональда Трампа. Про це пише Reuters.

Байден пожартував про Трампа на званій вечері клубу «Грідайрон». Це щорічний захід, який відбувається у Вашингтоні з 1880-х років. Кожен американський президент за своєї каденції має взяти в ньому участь.

Чинний лідер США позбиткувався з Трампа жартами про його вік та психічну придатність.

Промова Байдена тривала приблизно 10 хвилин. На вечері були присутні понад 650 гостей, зокрема президент Ірландії Лео Варадкар, засновник Amazon і власник Washington Post Джефф Безос, генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу.

«Один кандидат (у президенти США – ред.) занадто старий і психічно непридатний для того, щоб бути президентом. Інший – це я», – сказав глава Білого дому.

До відома, Байдену – 81 рік, а Трампу – 77.

Під час свого виступу президент США також згадав про Україну: «Ми не будемо схилятися, вони (українці, – ред.) не схилятимуться, і я не схилятимуся».

Нагадаємо, що Байден нещодавно переміг на праймеріз Демократичної партії у штаті Джорджія, що дало йому достатньо голосів, щоб мати право висуватись у президенти від демократів.

Раніше Трамп викликав Байдена на дебати в будь-який час і в будь-якому місці.

Як повідомлялося, у «Супервівторок», 5 березня, президент США Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп лідирували на змаганнях від своїх партій.

До слова, президент США Джо Байден у своїй заяві у вівторок, 5 березня, похвалив роботу своєї адміністрації за перший термін перебування на посаді. Водночас він попередив, що другий термін Дональда Трампа на посту президента означатиме повернення до «хаосу, розколу та темряви».

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Теги: Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США

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