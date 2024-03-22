Байден вирвався вперед та випереджає Трампа перед виборами

Раніше за всіма соціологічними опитуваннями Трамп на кілька відсотків випереджав Байдена

Зазначається, що рейтинг Байдена сягає 45%, у той час, як у Трампа – 44%

Президент США Джо Байден за результатами соцопитувань випередив свого конкурента на майбутніх виборах, експрезидента Дональда Трампа. Про це свідчать опубліковані результати опитувань, які наводить The Economist.

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Зазначається, що рейтинг Байдена сягає 45%, у той час, як у Трампа – 44%.

«Слід зазначити, що передвиборчі опитування мають обмежену прогностичну силу», які можуть відрізнятися від результатів голосування на виборах, зазначають автори публікації.

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Раніше за всіма соціологічними опитуваннями Трамп на кілька відсотків випереджав Байдена. У січні дані опитування показували значну перевагу Трампа над Байденом: 40% проти 34%.

Проте фінансова картина перегонів залишається неповною: І Трамп, і Байден збирають гроші через спільні комітети зі збору коштів (ідеться про десятки й сотні мільйонів доларів), які звітуватимуть в середині квітня.

На даний момент відомо, що на виборчу кампанію президента Джо Байдена наприкінці минулого місяця було зібрано на $40 млн. більше, ніж на кампанію експрезидента Дональда Трампа. Про це йдеться в публікації The New York Times.

Загалом на просування Байдена демократи зібрали $71 млн., тоді як республіканці акумулювали для Трампа – $33,5 млн.

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Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден пожартував про вік і психічний стан свого опонента на майбутніх президентських виборах Дональда Трампа.

До слова, колишній президент США Дональд Трамп розповів вигадану історію про те, як він нібито перехитрив своїх опонентів-демократів, оприлюднивши «запис» телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.