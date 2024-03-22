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Байден вирвався вперед та випереджає Трампа перед виборами

Ірина Луцак
glavcom.ua
Байден вирвався вперед та випереджає Трампа перед виборами
Раніше за всіма соціологічними опитуваннями Трамп на кілька відсотків випереджав Байдена
фото з відкритих джерел

Зазначається, що рейтинг Байдена сягає 45%, у той час, як у Трампа – 44%

Президент США Джо Байден за результатами соцопитувань випередив свого конкурента на майбутніх виборах, експрезидента Дональда Трампа. Про це свідчать опубліковані результати опитувань, які наводить The Economist.

Зазначається, що рейтинг Байдена сягає 45%, у той час, як у Трампа – 44%.

«Слід зазначити, що передвиборчі опитування мають обмежену прогностичну силу», які можуть відрізнятися від результатів голосування на виборах, зазначають автори публікації.

Раніше за всіма соціологічними опитуваннями Трамп на кілька відсотків випереджав Байдена. У січні дані опитування показували значну перевагу Трампа над Байденом: 40% проти 34%. 

Проте фінансова картина перегонів залишається неповною: І Трамп, і Байден збирають гроші через спільні комітети зі збору коштів (ідеться про десятки й сотні мільйонів доларів), які звітуватимуть в середині квітня.

На даний момент відомо, що на виборчу кампанію президента Джо Байдена наприкінці минулого місяця було зібрано на $40 млн. більше, ніж на кампанію експрезидента Дональда Трампа. Про це йдеться в публікації The New York Times.

Загалом на просування Байдена демократи зібрали $71 млн., тоді як республіканці акумулювали для Трампа – $33,5 млн.

Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден пожартував про вік і психічний стан свого опонента на майбутніх президентських виборах Дональда Трампа.

До слова, колишній президент США Дональд Трамп розповів вигадану історію про те, як він нібито перехитрив своїх опонентів-демократів, оприлюднивши «запис» телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

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Теги: вибори у США вибори США Джозеф Байден Дональд Трамп президент

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