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    У світі

    Трамп підписав указ проти «цензури» в соцмережах і пригрозив закрити Twitter

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    Вперше Twitter позначив пост Трампа як фейк - Трамп підписав указ проти «цензури» в соцмережах і пригрозив закрити Twitter
    Вперше Twitter позначив пост Трампа як фейк

    Трамп зазначив, що зараз соціальні мережі, замішані в цензурі або політичних діях

    Президент США Дональд Трамп підписав указ проти «цензури» у соцмережах. Документ покликаний встановити нове регулювання їхньої діяльності.

    Про це Трамп сказав під час брифінгу в Білому домі.

    Він зазначив, що згідно з частиною 230 закону про порядність у ЗМІ соцмережі в США мали захист від відповідальності, грунтуючись на теорії про те, що вони є нейтральною платформою.

    «Я підписав сьогодні виконавчий указ щодо захисту свободи слова, прав громадян США. Соціальні мережі, як Twitter, мали безпрецедентний захист від відповідальності, грунтуючись на теорії про те, що вони є нейтральною платформою», - сказав Трамп.

    Він зазначив, що зараз соціальні мережі, замішані в цензурі або політичних діях, більше не будуть мати захист від відповідальності.

    Нагадаємо, раніше Трамп звинуватив соціальні медіа-платформи в цензурі по відношенню до Республіканської партії напередодні президентських виборів в США.

    Президент США звинуватив соціальну мережу Twitter в «придушенні свободи слова».

    Соціальна мережа Twitter вперше в історії позначила повідомлення президента держави як «недостовірне».

    Раніше повідомлялося, що Twitter позначатиме фейки про коронавірус.

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