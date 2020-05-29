Трамп підписав указ проти «цензури» в соцмережах і пригрозив закрити Twitter



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Вперше Twitter позначив пост Трампа як фейк

Трамп зазначив, що зараз соціальні мережі, замішані в цензурі або політичних діях

Президент США Дональд Трамп підписав указ проти «цензури» у соцмережах. Документ покликаний встановити нове регулювання їхньої діяльності.

Про це Трамп сказав під час брифінгу в Білому домі.

Він зазначив, що згідно з частиною 230 закону про порядність у ЗМІ соцмережі в США мали захист від відповідальності, грунтуючись на теорії про те, що вони є нейтральною платформою.

«Я підписав сьогодні виконавчий указ щодо захисту свободи слова, прав громадян США. Соціальні мережі, як Twitter, мали безпрецедентний захист від відповідальності, грунтуючись на теорії про те, що вони є нейтральною платформою», - сказав Трамп.

Він зазначив, що зараз соціальні мережі, замішані в цензурі або політичних діях, більше не будуть мати захист від відповідальності.

Нагадаємо, раніше Трамп звинуватив соціальні медіа-платформи в цензурі по відношенню до Республіканської партії напередодні президентських виборів в США.

Президент США звинуватив соціальну мережу Twitter в «придушенні свободи слова».

Соціальна мережа Twitter вперше в історії позначила повідомлення президента держави як «недостовірне».

Раніше повідомлялося, що Twitter позначатиме фейки про коронавірус.