Уряд Польщі заявив про чергову масовану інформатаку Кремля



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Хакери розмістили на польських і іноземних ресурсах неправдиву інформацію щодо навчань НАТО Defender Europe-2020

Російські хакери провели чергову масовану інформаційну атаку на Польщу, спрямовану на погіршення відносин між Варшавою і Вашингтоном.

Про це повідомили в уряді Польщі.

Так, хакери провели атаки та розмістили на польських і іноземних ресурсах неправдиву і маніпулятивну інформацію щодо навчань НАТО Defender Europe-2020.

«Польща знову стала ціллю інформаційних атак, що збігаються з діями Кремля проти Заходу, особливо проти країн НАТО», — заявив речник міністра-координатора в уряді Польщі з питань спецслужб Станіслав Жарин.

Він каже, що організатори таких дій підмінили контент на інтернет-сторінках, а також поширювали підроблене інтерв’ю з американським генералом. Така дезінформаційна атака збігається з початком чергової фази навчань Defender Europe-2020 і стосується військової співпраці між Польщею та США, каже Жарин.

Після атаки хакерів на сайтах Niezalezna.pl, Olsztyn24.com, RadioSzczecin.pl та ePoznan.pl була розміщена стаття, в якій висміюється Польща та її армія. При цьому авторство статті, в якій містилися також нібито висловлювання американського генерала Крістофера Гаволі, приписувалося польській інформагенції IAR.

Ці матеріали були заблоковані адміністраторами інформресурсів, але після цього деякі з них знову стали об’єктами кібератак. Зокрема, на них знову розмістили фейкові замітки про те, що ці матеріали з'явилися не в результаті хакерської атаки РФ, а були авторськими.

Речник міністра-координатора в уряді Польщі з питань спецслужб наголосив, що розміщені у статтях тези збігаються з тривалими діями Росії проти Польщі. За словами Жарина, це мало на меті завдати удару по єдності НАТО і можливості спільних дій військ США та Польщі, дестабілізувати відносини між Варшавою та Вашингтоном, висміяти польську армію та її військовий вишкіл, а також поставити під сумнів офіційні документи щодо загроз для Польщі.

Подібні фейкові матеріали було розміщено також на англомовному ресурсі Theduran.com, яке часто використовується для поширення російської пропаганди та дезінформації. Після цього стаття з’явилася ще на кількох англомовних ресурсах.

На цьому порталі згодом з’явилося підроблене інтерв’ю з американським бригадним генералом Крістофером Гаволі, яке передрукували кілька ЗМІ. У ньому він нібито говорив, що Польща та країни Балтії начебто погано підготовлені до навчань Defender Europe-2020.