Пояркову вручили обвинувачення в погрозах вбивством Зеленському



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Сергію Пояркову вручили обвинувачення в справі про «погрози Зеленському»

Телеведучий каже, що справу відкрили через пародії на YouTube, в якій згадувався Зеленський

Телеведучому Сергію Пояркову вручили обвинувальний акт у справі про погрози вбивством президенту Володимиру Зеленському.

Про це сам Поярков повідомив виданню Детектор медіа.

Пояркова звинувачують у злочині, передбаченому ч. 1 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) КК. Санкція - до п'яти років позбавлення волі.

Ведучий говорить, що справу розслідують з жовтня 2019 р нібито через пародії на YouTube, в якій згадувався Зеленський.

Поярков відкидає, що в його діях був злочин: «Ні злочину, ні замаху – не існувало. Не може пародія розглядатися як злочин».

Він стверджує, що президент Володимир Зеленський двічі давав свідчення в цій справі: «Зеленський ще в жовтні дав свідчення, що він шалено переляканий моїми влогами; він боїться і вважає, що мої пародії є смертельною загрозою його життю. Потім він ще в березні теж дав свідчення і сказав, що боїться, коли я демонструє зразки пародій на західних президентів. У нього істерична боязнь, коли його пародіюють».

Водночас прессекретарка президента Юлія Мендель не змогла прокоментувати інформацію, що пан Зеленський двічі свідчив у цій справі. «Ми не володіємо такою інформацією. Нагадує дещо нісенітницю», – сказала вона в коментарі «Детектору медіа».