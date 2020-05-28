Covid-19 на Буковині: за день виявили понад пів сотні хворих



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На Буковині за день виявили понад пів сотні хворих на коронавірус

На Буковині семеро пацієнтів підключені до апаратів ШВЛ

За добу у Чернівецькій області зафіксували 58 випадків зараження коронавірусом, з початку епідемії захворіли 3259 жителів.

Про це повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

«На Буковині сьогодні, 28 травня, офіційно підтверджено ще 58 випадків зараження коронавірусом, з них 38 випадків у Чернівцях», — заявив він.

За словами голови ОДА, у регіоні щодня фіксують «стабільно високі» показники нових випадків інфікування, а в медичних установах досі перебуває багато пацієнтів.

Станом на 28 травня у лікарнях області перебувають 212 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом та 283 — з підозрою. За минулу добу госпіталізували 42 осіб.

Кількість пацієнтів у важкому стані зменшилася до 42, з них 30 перебувають у реанімаціях. Семеро підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 13274

Одужали 8439

Померли 669

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 28 травня зафіксовано 22 382 випадків Covid-19, з них за добу - 477.

Зазначимо. що у семи областях України та Києві розпочалося тестування на антитіла до коронавірусу методом імуноферментного аналізу (ІФА), відтак станом на 27 травня проведено 1355 таких тестів.