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    Здоров'я

    Covid-19 на Буковині: за день виявили понад пів сотні хворих

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    На Буковині за день виявили понад пів сотні хворих на коронавірус - Covid-19 на Буковині: за день виявили понад пів сотні хворих
    На Буковині за день виявили понад пів сотні хворих на коронавірус

    На Буковині семеро пацієнтів підключені до апаратів ШВЛ

    За добу у Чернівецькій області зафіксували 58 випадків зараження коронавірусом, з початку епідемії захворіли 3259 жителів.

    Про це повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

    «На Буковині сьогодні, 28 травня, офіційно підтверджено ще 58 випадків зараження коронавірусом, з них 38 випадків у Чернівцях», — заявив він.

    За словами голови ОДА, у регіоні щодня фіксують «стабільно високі» показники нових випадків інфікування, а в медичних установах досі перебуває багато пацієнтів.

    Станом на 28 травня у лікарнях області перебувають 212 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом та 283 — з підозрою. За минулу добу госпіталізували 42 осіб.

    Кількість пацієнтів у важкому стані зменшилася до 42, з них 30 перебувають у реанімаціях. Семеро підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      22382
    • Хворіють
      13274
    • Одужали
      8439
    • Померли
      669

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 28 травня зафіксовано 22 382 випадків  Covid-19, з них за добу - 477.

    Зазначимо. що у семи областях України та Києві розпочалося тестування на антитіла до коронавірусу методом імуноферментного аналізу (ІФА), відтак станом на 27 травня проведено 1355 таких тестів.

    Чернівецька область хвороби коронавірус
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