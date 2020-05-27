Вперше Twitter позначив пост Трампа як фейк
Президент США звинуватив соціальну мережу Twitter в «придушенні свободи слова»
Соціальна мережа Twitter вперше в історії позначила повідомлення президента держави як «недостовірне».
Йдеться про два повідомлення глави Білого дому Дональда Трампа, в яких він розкритикував ідею губернатора Каліфорнії про проведення виборів президента завдякі пошті через епідемію коронавірусу.
«Немає жодного шансу (нуль), що голосування поштою може привести до чого-небудь, окрім фальсифікації. Поштові скриньки будуть грабувати, бюлетені будуть підробляти та роздруковувати. Губернатор Каліфорнії хоче направити бюлетені виборцям, але вони не будуть розуміти, де їх отримати... Це будуть підроблені вибори. Ніколи!», - заявив Трамп.
Компанія Twitter позначила пости Трампа та закликала користувачів дізнатися більше інформації про голосування на дому.
«Ці твіти містять інформацію, яка потенційно вводить в оману про процеси голосування, та були помічені для забезпечення додаткового контексту навколо виборчих бюлетенів», - повідомила в коментарі CNN представник Twitter.
Натомість президент США звинуватив соціальну мережу Twitter в «придушенні свободи слова» після того, як вона позначила його пости про вибори як «недостовірні».
....Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020
«Twitter втручається в президентські вибори 2020 року. Вони говорять про недостовірність моїх постів про вибори через пошту, що призведе до корупції і підтасовування. Свої твердження вони базують на заявах фейкових CNN і підвладних компанії Amazon Washington Post. Twitter душить свободу слова, й я, як президент, не дозволю цьому статися», - заявив Трамп.
Раніше повідомлялося, що Twitter позначатиме фейки про коронавірус.