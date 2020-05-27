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    Вперше Twitter позначив пост Трампа як фейк

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    Дональд Трамп заявив, що&nbsp;Twitter душить свободу слова, й він, як президент, не дозволить цьому статися - Вперше Twitter позначив пост Трампа як фейк
    Дональд Трамп заявив, що Twitter душить свободу слова, й він, як президент, не дозволить цьому статися

    Президент США звинуватив соціальну мережу Twitter в «придушенні свободи слова»

    Соціальна мережа Twitter вперше в історії позначила повідомлення президента держави як «недостовірне».

    Йдеться про два повідомлення глави Білого дому Дональда Трампа, в яких він розкритикував ідею губернатора Каліфорнії про проведення виборів президента завдякі пошті через епідемію коронавірусу.

    «Немає жодного шансу (нуль), що голосування поштою може привести до чого-небудь, окрім фальсифікації. Поштові скриньки будуть грабувати, бюлетені будуть підробляти та роздруковувати. Губернатор Каліфорнії хоче направити бюлетені виборцям, але вони не будуть розуміти, де їх отримати... Це будуть підроблені вибори. Ніколи!», - заявив Трамп.

    Компанія Twitter позначила пости Трампа та закликала користувачів дізнатися більше інформації про голосування на дому.

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    «Ці твіти містять інформацію, яка потенційно вводить в оману про процеси голосування, та були помічені для забезпечення додаткового контексту навколо виборчих бюлетенів», - повідомила в коментарі CNN представник Twitter.

    Натомість президент США звинуватив соціальну мережу Twitter в «придушенні свободи слова» після того, як вона позначила його пости про вибори як «недостовірні».

    «Twitter втручається в президентські вибори 2020 року. Вони говорять про недостовірність моїх постів про вибори через пошту, що призведе до корупції і підтасовування. Свої твердження вони базують на заявах фейкових CNN і підвладних компанії Amazon Washington Post. Twitter душить свободу слова, й я, як президент, не дозволю цьому статися», - заявив Трамп.

    Раніше повідомлялося, що Twitter позначатиме фейки про коронавірус.

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