Вперше Twitter позначив пост Трампа як фейк

Президент США звинуватив соціальну мережу Twitter в «придушенні свободи слова»

Соціальна мережа Twitter вперше в історії позначила повідомлення президента держави як «недостовірне».

Йдеться про два повідомлення глави Білого дому Дональда Трампа, в яких він розкритикував ідею губернатора Каліфорнії про проведення виборів президента завдякі пошті через епідемію коронавірусу.

«Немає жодного шансу (нуль), що голосування поштою може привести до чого-небудь, окрім фальсифікації. Поштові скриньки будуть грабувати, бюлетені будуть підробляти та роздруковувати. Губернатор Каліфорнії хоче направити бюлетені виборцям, але вони не будуть розуміти, де їх отримати... Це будуть підроблені вибори. Ніколи!», - заявив Трамп.

Компанія Twitter позначила пости Трампа та закликала користувачів дізнатися більше інформації про голосування на дому.

«Ці твіти містять інформацію, яка потенційно вводить в оману про процеси голосування, та були помічені для забезпечення додаткового контексту навколо виборчих бюлетенів», - повідомила в коментарі CNN представник Twitter.

Натомість президент США звинуватив соціальну мережу Twitter в «придушенні свободи слова» після того, як вона позначила його пости про вибори як «недостовірні».

....Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen!