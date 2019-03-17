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    Трамп звинуватив Google в допомозі китайській армії

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    Дональд Трамп - Трамп звинуватив Google в допомозі китайській армії
    Дональд Трамп

    Президент США заявляє, що корпорація Google допомагає військовим Китаю

    Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив корпорацію Google в допомогу армії Китаю.

    Про це Трамп написав у Twitter.

    Він заявив, що Google «допомагає Китаю і їх військовим, але не США».

    «Гарна новина полягає в тому, що Google допомагала шахраюваті Гілларі Клінтон. І що з цього вийшло?», - написав президент США.

    Раніше глава об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Джозеф Данфорд на засіданні в Сенаті США сказав, що робота Google в Китаї «побічно приносить користь армії Китаю». Також нагадав, що корпорація скоротила свою співпрацю з Пентагоном.

    Представник Google не став коментувати слова Данфорду, проте зазначив, що хоча корпорація і вийшла з декількох проектів Міноборони США, вона продовжує співпрацювати з відомством в окремих областях.

    США Google Міноборони Китай Дональд Трамп Гілларі Клінтон президент
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