Трамп звинуватив Google в допомозі китайській армії

Президент США заявляє, що корпорація Google допомагає військовим Китаю

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив корпорацію Google в допомогу армії Китаю.

Про це Трамп написав у Twitter.

Він заявив, що Google «допомагає Китаю і їх військовим, але не США».

«Гарна новина полягає в тому, що Google допомагала шахраюваті Гілларі Клінтон. І що з цього вийшло?», - написав президент США.

Google is helping China and their military, but not the U.S. Terrible! The good news is that they helped Crooked Hillary Clinton, and not Trump....and how did that turn out?