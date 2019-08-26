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    У світі

    Трамп планує організувати наступний саміт G7 на території свого гольф-клубу

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    Президент США Дональд Трамп - Трамп планує організувати наступний саміт G7 на території свого гольф-клубу
    Президент США Дональд Трамп

    За словами Трампа, курорт у Флориді ідеально підходить для проведення саміту завдяки його розмірам

    Президент США Дональд Трамп заявив про намір прийняти саміт «Великої сімки» 2020 року у Національному гольф-клубі Трампа в Маямі. Про це повідомляє Euronews.

    Трамп заявив, що курорт у Флориді ідеально підходить для проведення саміту завдяки його розмірам, а також тому, що він розташований в п'яти хвилинах їзди від аеропорту Майамі.

    Водночас, за словами американського президента, остаточне рішення наразі не прийняте.

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    Нагадаємо, ввечері 24 серпня у французькому Біарріці розпочався саміт лідерів G7.

    Також повідомлялося, що поліція застосувала водомети на мітингу противників саміту G7.

    У суботу ввечері президенти Франції і США Еммануель Макрон та Дональд Трамп провели у незаплановану зустріч перед початком саміту Великої сімки

    Франція, яка нині головує у Групі семи, проводить саміт 24-26 серпня у місті Біарріц, що на південному заході країни.

    Лідери G7 на саміті у французькому місті Біарріц обговорять безпекову ситуацію в Україні, а також виклики у міжнародній політиці відносно деяких інших країн та регіонів світу.

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