Французька поліція застосувала водомети на мітингу противників саміту G7



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зіткнення противників саміту з поліцією переросли в безлади Фото: ЕРА

В ході, яка налічували близько 15 тисяч осіб, взяли участь антикапіталісти, екологи, антиглобалісти і декілька десятків «жовтих жилетів»

У французькому місті Байонна правоохоронці чотири рази використовували водомети для розгону ходи противників саміту G7, який проходить у Біарриці.

Про це 24 серпня повідомила газета Le Monde.

За інформацією ЗМІ, у ході, яка налічувала близько 15 тисяч осіб, взяли участь антикапіталісти, екологи, антиглобалісти і декілька десятків «жовтих жилетів».

«Ми не можемо захищати інтереси семи країн від інтересів семи мільярдів осіб», - звучали гасла протестувальників.

Зазначається, що зіткнення противників саміту з поліцією переросли в безлади і правоохоронці застосували проти учасників ходи водомети і сльозогінний газ.

Нагадаємо, ввечері 24 серпня у французькому Біарріці розпочався саміт лідерів G7.

У суботу ввечері президенти Франції і США Еммануель Макрон та Дональд Трамп провели у незаплановану зустріч перед початком саміту Великої сімки

Франція, яка нині головує у Групі семи, проводить саміт 24-26 серпня у місті Біарріц, що на південному заході країни.

Лідери G7 на саміті у французькому місті Біарріц обговорять безпекову ситуацію в Україні, а також виклики міжнародній політиці відносно деяких інших країн та регіонів світу.

Серед інших питань на саміті буде приділено увагу глобальній економіці, економічному зростанню та торгівлі, боротьбі з нерівністю та розширенню прав і можливостей жінок, партнерству з Африкою, кліматичним змінам та океанам, а також цифровій трансформації.