Французька поліція застосувала водомети на мітингу противників саміту G7
В ході, яка налічували близько 15 тисяч осіб, взяли участь антикапіталісти, екологи, антиглобалісти і декілька десятків «жовтих жилетів»
У французькому місті Байонна правоохоронці чотири рази використовували водомети для розгону ходи противників саміту G7, який проходить у Біарриці.
Про це 24 серпня повідомила газета Le Monde.
За інформацією ЗМІ, у ході, яка налічувала близько 15 тисяч осіб, взяли участь антикапіталісти, екологи, антиглобалісти і декілька десятків «жовтих жилетів».
Tensions à Bayonne en marge d’une manifestation non autorisée contre le #G7 #G7ez pic.twitter.com/Wsdv2qEk6D— Xenia__Sputnik (@XseniaSputnik) 24 серпня 2019 р.
«Ми не можемо захищати інтереси семи країн від інтересів семи мільярдів осіб», - звучали гасла протестувальників.
#Bayonne manifestation anti #G7 la incidents en cours #Police #Gendarmerie #G7Biarritz #G7France #contresommetG7 #ContreG7 pic.twitter.com/sNzxyed3Vq— LINE PRESS (@LinePress) 24 серпня 2019 р.
Зазначається, що зіткнення противників саміту з поліцією переросли в безлади і правоохоронці застосували проти учасників ходи водомети і сльозогінний газ.
Нагадаємо, ввечері 24 серпня у французькому Біарріці розпочався саміт лідерів G7.
У суботу ввечері президенти Франції і США Еммануель Макрон та Дональд Трамп провели у незаплановану зустріч перед початком саміту Великої сімки
Франція, яка нині головує у Групі семи, проводить саміт 24-26 серпня у місті Біарріц, що на південному заході країни.
Лідери G7 на саміті у французькому місті Біарріц обговорять безпекову ситуацію в Україні, а також виклики міжнародній політиці відносно деяких інших країн та регіонів світу.
Серед інших питань на саміті буде приділено увагу глобальній економіці, економічному зростанню та торгівлі, боротьбі з нерівністю та розширенню прав і можливостей жінок, партнерству з Африкою, кліматичним змінам та океанам, а також цифровій трансформації.