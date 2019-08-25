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    У світі

    Французька поліція застосувала водомети на мітингу противників саміту G7

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    Зіткнення противників саміту з поліцією переросли в безлади - Французька поліція застосувала водомети на мітингу противників саміту G7
    Зіткнення противників саміту з поліцією переросли в безлади
    Фото: ЕРА

    В ході, яка налічували близько 15 тисяч осіб, взяли участь антикапіталісти, екологи, антиглобалісти і декілька десятків «жовтих жилетів»

    У французькому місті Байонна правоохоронці чотири рази використовували водомети для розгону ходи противників саміту G7, який проходить у Біарриці.

    Про це 24 серпня повідомила газета Le Monde.

    За інформацією ЗМІ, у ході, яка налічувала близько 15 тисяч осіб, взяли участь антикапіталісти, екологи, антиглобалісти і декілька десятків «жовтих жилетів».

    «Ми не можемо захищати інтереси семи країн від інтересів семи мільярдів осіб», - звучали гасла протестувальників.

    Зазначається, що зіткнення противників саміту з поліцією переросли в безлади і правоохоронці застосували проти учасників ходи водомети і сльозогінний газ.

    Нагадаємо, ввечері 24 серпня у французькому Біарріці розпочався саміт лідерів G7.

    У суботу ввечері президенти Франції і США Еммануель Макрон та Дональд Трамп провели у незаплановану зустріч перед початком саміту Великої сімки

    Франція, яка нині головує у Групі семи, проводить саміт 24-26 серпня у місті Біарріц, що на південному заході країни.

    Лідери G7 на саміті у французькому місті Біарріц обговорять безпекову ситуацію в Україні, а також виклики міжнародній політиці відносно деяких інших країн та регіонів світу.

    Серед інших питань на саміті буде приділено увагу глобальній економіці, економічному зростанню та торгівлі, боротьбі з нерівністю та розширенню прав і можливостей жінок, партнерству з Африкою, кліматичним змінам та океанам, а також цифровій трансформації.

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