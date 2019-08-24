У французькому Біарріці розпочався саміт лідерів G7



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Франція, яка нині головує у Групі семи, проводить саміт 24-26 серпня у місті Біарріц, що на південному заході країни

«Ми не зможемо виконати все, що ми визначили», - визнав президент Франції Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон разом з першою леді Бріджит Макрон розпочали церемонію зустрічі та вітання глав держав та урядів США, Німеччини, Великої Британії, Канади, Італії, Японії, а також президента Європейської ради, які прибули на саміт «Групи семи».

Зустріч високого рівня проходить 24-26 серпня у французькому місті Біарріці, що на південному заході країни.

«Саміт G7 у Біарріці розпочався. Ми не зможемо виконати все, що ми визначили. Але зробимо все якнайбільш ефективно, щоб забезпечити вашу безпеку, створити більше робочих місць та боротися з нерівністю, від якої ви страждаєте», - звернувся до громадян перед початком саміту президент Франції Макрон.

У суботу ввечері президенти Франції і США Еммануель Макрон та Дональд Трамп провели у незаплановану зустріч перед початком саміту Великої сімки

Франція, яка нині головує у Групі семи, проводить саміт 24-26 серпня у місті Біарріц, що на південному заході країни.

Лідери G7 на саміті у французькому місті Біарріц обговорять безпекову ситуацію в Україні, а також виклики міжнародній політиці відносно деяких інших країн та регіонів світу.

Серед інших питань на саміті буде приділено увагу глобальній економіці, економічному зростанню та торгівлі, боротьбі з нерівністю та розширенню прав і можливостей жінок, партнерству з Африкою, кліматичним змінам та океанам, а також цифровій трансформації.

Джерело: Укрінформ