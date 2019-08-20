Саміт G7 у Франції може завершитися без спільного комюніке



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Саміт G7 у Франції пройде 24-26 серпня

Проблеми міжнародної торгівлі стали головним предметом протиріч

Саміт G7 у Франції 24-26 серпня може завершитися без підписання традиційного спільного комюніке. Представник Японії підтвердив, що представники країн-учасниць відповідного формату не можуть погодити положення, які стосуються питань міжнародної торгівлі.

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Із часу початку роботи самітів G7 на найвищому рівні в 1975 році сторонам вдавалося узгодити всі питання і опублікувати спільне комюніке, яке посилювало їхні переговорні позиції у взаємодії із іншими країнами світу.

Як відомо, адміністрація Дональда Трампа виступає за двосторонні, а не багатосторонні угоди з питань торгівлі, а також почала торгівельне протистояння із КНР, яке ставить під питання темпи росту світової економіки. Країни G7 мають намір обговорити саме ці питання, як підтвердило анонімне джерело.

Торік у рамках саміту G7 у Канаді Дональд Трамп спочатку підтримав спільну заяву за результатами дискусій, але потім відмовився від неї через протиріччя із Жастіном Трюдо.

До слова, 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон зустрів президента Росії Володимира Путіна у своїй літній резиденції форті Брегансон, що на Лазурному узбережжі.

Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8. Також президент Франції анонсував зустріч радників у «нормандському форматі».