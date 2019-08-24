Трамп і Макрон провели незаплановану зустріч перед початком саміту G7



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Президенти США і Франції Дональд Трамп і Еммануель Макрон

Зустріч відбулася на тлі загострення суперечностей між сторонами, коли Франція запровадила податки щодо американських технічних гігантів

Президенти Франції і США Еммануель Макрон та Дональд Трамп провели у французькому Біарріці незаплановану зустріч перед початком саміту Великої сімки (G7).

Лідери зустрілися за неформальним обідом на терасі готелю.

Зустріч відбулася на тлі загострення суперечностей між сторонами, коли Франція запровадила податки щодо американських технічних гігантів. У відповідь Трамп заявив про намір запровадити 100% мита на експорт французьких вин.

Таку погрозу вже прокоментував президент Європейської Ради Дональд Туск. «Я захищаю французьке вино щирою рішучістю... Якщо США введуть податки, то Європейський Союз відповість на тому ж рівні», – заявив він.

Нагадаємо, тарифна комісія Державної ради КНР заявила про намір посилити ставку мит на американські товари.

Як повідомляли раніше, Трамп підтримує повернення Росії до «Великої вісімки». Пізніше Лондон та Берлін виступили проти цього. Що стосується Канади, то позиції МЗС цієї країни з російського питання залишається незмінною – критичною щодо Кремля.