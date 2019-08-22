Саміт Великої сімки: лідери G7 обговорять безпеку в Україні



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У Франції 24-26 серпня відбудеться саміт лідерів країн Великої сімки

Лідери Групи семи (G7) на саміті у французькому місті Біарріц обговорять безпекову ситуацію в Україні, а також виклики міжнародній політиці відносно деяких інших країн та регіонів світу.

Про це пише Укрінформ з посиланням на джерела у європейських дипломатичних колах.

Зокрема, питання зовнішньої і безпекової політики лідери G7 обговорять першим у день відкриття зустрічі високого рівня у суботу, 24 серпня, у форматі робочої вечері та продовжать дискусії у неділю зранку.

Глави держав та урядів Групи семи обміняються думками з метою опрацювання спільної позиції з актуальних викликів міжнародної політики відносно Ірану, України, Лівії, Сирії, Близького Сходу загалом, а також щодо КНДР та Венесуели.

При цьому, як зазначається, особлива увага буде приділена Ірану, який оголосив про обмеження зі свого боку виконання угоди про ядерну програму.

Серед інших питань на саміті буде приділена увага глобальній економіці, економічному зростанню та торгівлі, боротьбі з нерівністю та розширенню прав і можливостей жінок, партнерству з Африкою, кліматичним змінам та океанам, а також цифровій трансформації.

Франція, яка нині головує у Групі семи, проводить саміт 24-26 серпня у місті Біарріц, що на південному заході країни.

Раніше Макрон запропонував Трампу повернути Росію в G8.

Згодом Трамп підтримав повернення Росії у Велику вісімку.

Зазначимо, що Німеччина виступила проти повернення Росії в G8. Також прем’єр Британії виступив проти повернення Росії до G8.

Напередодні Зеленський вперше відреагував на ідею повернення Росії до Великої вісімки.

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