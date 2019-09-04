Трамп привітав поляків з роковинами початку Другої світової війни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп: поки я просто хочу привітати Польщу

У відповідь на питання, чи є у Трампа що сказати жителям Польщі 1 вересня, президент США не знайшов нічого кращого, ніж привітати поляків

1 вересня президента США Дональда Трампа запитали про поїздку до Польщі, яку він скасував через ураган Доріан, і у відповідь на питання, чи є у нього що сказати жителям країни, яка згадувала річницю початку Другої світової війни, Трамп не знайшов нічого кращого, ніж привітати поляків.

Про це пише Washington Post.

«У мене є відмінне послання для Польщі. І у нас є Майк Пенс, наш віцепрезидент, він ось-ось приземлиться, він представляв там мене. Я дуже хочу туди з'їздити найближчим часом. А поки я просто хочу привітати Польщу. Це велика країна з чудовими людьми. У нас також є багато польських людей в нашій країні; це може бути восьми мільйонів. Ми любимо наших польських друзів», - заявив лідер США.

Нагадаємо, в четвер президент США Дональд Трамп заявив, що не поїде до Варшави, де мала проходити церемонія з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни. Він повідомив, що зосередиться на підготовці до буревію Доріан.

До слова, у суботу Трамп зіграв у гольф.