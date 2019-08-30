Зеленський не зустрінеться з Трампом в Варшаві



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Дональд Трамп попросив мешканців Флориди бути обережними і підготуватись до буревію

На ці вихідні президенти США та України мали бути в Польщі на заходах щодо річниці початку Другої світової війни. Але Дональд Трамп скасував свій візит через буревій в США

Президент Дональд Трамп не поїде до Варшави, де відбудеться церемонія з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни. В четвер, 29 серпня, він пояснив своє рішення необхідністю зосередитися на підготовці до буревію «Доріан», який наближується до узбережжя США.

Замість Трампа до Польщі відправиться віце-президент Майкл Пенс.

Очікувалося, що Дональд Трамп зустрінеться у Варшаві з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмайером, а також з Володимиром Зеленським. Організацією зустрічей займався радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, який днями відвідав Київ.

В даний час Національний центр США зі стеження за ураганами відносить «Доріан» до другої категорії з п'яти. Влада штату Флорида запровадила надзвичайний стан. Влада Джорджії також запровадила режим надзвичайного стану в 21 окрузі штату.

Сьогодні пресслужба президента України повідомила, що 31 серпня Зеленський здійснить офіційний візит до Польщі. Програмою візиту передбачені зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, маршалком Сенату Станіславом Карчевським та представниками бізнесу.

В неділю, 1 вересня, президент України візьме участь у меморіальних заходах у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни та проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав.