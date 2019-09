Трамп, відмінивши візит до Польщі, зіграв у гольф

Пів дня в суботу Трамп провів граючи в гольф у своєму приватному гольф-клубі в Північній Вірджинії

Президент США Дональд Трамп скасував офіційний візит в Польщу через наближення урагану «Доріан», і замість цього в суботу грав у гольф.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що пів дня в суботу Трамп провів граючи в гольф у своєму приватному гольф-клубі в Північній Вірджинії.

Відомо, що кожну годину Трамп отримував інформацію про ситуацію з ураганом. Також під час гри в гольф Трамп регулярно публікував твіти у своєму мікроблозі - про ситуацію з ураганом, вибори і міркування про телеканал FoxNews.

President @realDonaldTrump: “I ask everyone in Hurricane Dorian’s path to heed all warnings and evacuation orders from local authorities.” pic.twitter.com/rg7uxs18GG