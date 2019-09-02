Трамп, відмінивши візит до Польщі, зіграв у гольф



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Пів дня в суботу Трамп провів граючи в гольф у своєму приватному гольф-клубі в Північній Вірджинії

Президент США Дональд Трамп скасував офіційний візит в Польщу через наближення урагану «Доріан», і замість цього в суботу грав у гольф.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що пів дня в суботу Трамп провів граючи в гольф у своєму приватному гольф-клубі в Північній Вірджинії.

Відомо, що кожну годину Трамп отримував інформацію про ситуацію з ураганом. Також під час гри в гольф Трамп регулярно публікував твіти у своєму мікроблозі - про ситуацію з ураганом, вибори і міркування про телеканал FoxNews.

President @realDonaldTrump: “I ask everyone in Hurricane Dorian’s path to heed all warnings and evacuation orders from local authorities.” pic.twitter.com/rg7uxs18GG — The White House (@WhiteHouse) 1 сентября 2019 г.

Наприкінці дня після завершення гри в гольф президент США провів спеціальний інструктаж щодо шторму.

Нагадаємо, в четвер президент США Дональд Трамп заявив, що не поїде до Варшави, де мала проходити церемонія з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни. Він повідомив, що зосередиться на підготовці до буревію «Доріан». На той момент Національний центр США зі стеження за ураганами визначав «Доріан» як другу категорію.

Замість Трампа до Польщі вирушив віце-президент Майкл Пенс.

Пенс провів зустріч у Варшаві з президентом України Володимиром Зеленським після завершення церемонії з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.

До слова, ураган «Доріан» досяг Багамських островів, його швидкість становить 285 км/год.

У США в штаті Південна Кароліна через наближення урагану «Доріан» планують евакуювати 830 тисяч жителів прибережних зон.

Джерело: Українські новини