Польща ніколи не погодиться на зміну Росією кордонів силою, – Дуда



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Упродовж останніх п’яти років частина України окупована Росією» – Дуда

«Сьогодні тверда підтримка України на міжнародній арені є в національних інтересах Польщі» – президент Польщі

Польща не може собі дозволити залишити Україну у нинішній складній ситуації і не погоджується на дії Росії щодо силової зміни кордонів. У цій ситуації Варшава твердо підтримуватиме Київ на міжнародній арені.

Про це в суботу у Варшаві під час з’їзду прихильників видання Gazeta Polska заявив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Польське радіо.

«Це дуже складна ситуація, і в мене глибоке переконання, що ми не можемо залишити Україну за таких обставин. Тому всюди, де я перебуваю, на міжнародній арені, я підкреслюю, що потрібно дотримуватися міжнародного права. Адже нікому не потрібно пояснювати, наскільки загрозливою є ситуація, за якої Європа і весь світ визнали б, що можна погодитися на зміну кордонів силою, навіть якщо ця згода є мовчазною», – заявив Дуда.

Він додав, що Польща абсолютно не може з цим погодитися. За його словами, упродовж останніх п’яти років частина України окупована Росією, Україна є країною, на яку напали, і там весь час «тліє війна».

«Сьогодні тверда підтримка України на міжнародній арені є в національних інтересах Польщі», – констатував Дуда.

Аналізуючи п’ять років польсько-українських відносин, Дуда зауважив, що були «різні моменти».

Він визнав, що між обома країнами є ще історична проблема. Утім, президент РП висловив переконання, що шлях поєднання призведе до того, що обидва народи «житимуть у справжній дружбі, взаємоповазі, без взаємних претензій і з вшануванням вбитих і загиблих».

Нагадаємо, 28 лютого, Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцькі вважає, що Україна та Польща можуть вирішити питання збереження пам’ятних знаків та могил. Посол Польщі вважає, що напругу між країнами може зняти скасування мораторію на ексгумацію жертв Волинської трагедії.