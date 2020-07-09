Трамп та президент Мексики підписали спільну декларацію про дружбу та співробітництво
Трамп назвав нинішні американо-мексиканські відносини «видатними»
Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора. Це їхня перша зустріч.
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Зустріч проходила в рамках підписання нової торгової угоди між США, Мексикою і Канадою (USMCA), яка набула чинності на початку цього місяця. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відмовився приїхати до Вашингтона, тому зустріч мала двосторонній характер.
Президенти США і Мексики зустрічаються вперше. Виступаючи перед журналістами Трамп назвав нинішні відносини між Сполученими Штатами і Мексикою «видатними« і заявив, що вони «ніколи не були тіснішими, ніж зараз». Він похвалив Лопеса Обрадора, назвавши його «жорстким переговірником».
LIVE: President @realDonaldTrump signs joint declaration with President @lopezobrador_ https://t.co/it0nN1iEo2— The White House (@WhiteHouse) July 8, 2020
У свою чергу глава Мексики подякував Трампу за розуміння, зазначивши, що Штати «не намагалися ставитися до нас як до колонії».
«Навпаки, ви виконали нашу умову як незалежна нація. Ось чому я тут: щоб висловити народу Сполучених Штатів, що їх президент ставився до нас з добротою і повагою», - заявив Лопес Обрадор.