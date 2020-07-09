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    У світі

    Трамп та президент Мексики підписали спільну декларацію про дружбу та співробітництво

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    Президенти США і Мексики вперше зустрілися - Трамп та президент Мексики підписали спільну декларацію про дружбу та співробітництво
    Президенти США і Мексики вперше зустрілися

    Трамп назвав нинішні американо-мексиканські відносини «видатними»

    Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора. Це їхня перша зустріч.

    Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

    Зустріч проходила в рамках підписання нової торгової угоди між США, Мексикою і Канадою (USMCA), яка набула чинності на початку цього місяця. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відмовився приїхати до Вашингтона, тому зустріч мала двосторонній характер.

    Президенти США і Мексики зустрічаються вперше. Виступаючи перед журналістами Трамп назвав нинішні відносини між Сполученими Штатами і Мексикою «видатними« і заявив, що вони «ніколи не були тіснішими, ніж зараз». Він похвалив Лопеса Обрадора, назвавши його «жорстким переговірником».

    У свою чергу глава Мексики подякував Трампу за розуміння, зазначивши, що Штати «не намагалися ставитися до нас як до колонії».

    «Навпаки, ви виконали нашу умову як незалежна нація. Ось чому я тут: щоб висловити народу Сполучених Штатів, що їх президент ставився до нас з добротою і повагою», - заявив Лопес Обрадор.

    США Дональд Трамп Мексика президент
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