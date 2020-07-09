  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Хворий на Covid-19 президент Бразилії подякував Зеленському за підтримку

    • Розсилка
    Президент Бразилії подякував Зеленському за підтримку - Хворий на Covid-19 президент Бразилії подякував Зеленському за підтримку
    Президент Бразилії подякував Зеленському за підтримку

    Бразильський лідер додав, що прагне продовжувати співпрацювати з президентом України задля добробуту обох народів

    Президент Бразилії Жаїр Болсонару, у якого підтвердили Covid-19, висловив вдячність Володимиру Зеленському за слова підтримки у боротьбі з хворобою.

    Про це Болсонару написав у Twitter.

    «Дякую за добрі слова та солідарність, президенте Зеленський. Бразилія та Україна об'єднані міцними зв’язками дружби», - йдеться у дописі.

    Бразильський лідер додав, що прагне продовжувати співпрацювати з президентом України задля добробуту обох народів.

    Як повідомлялося, 7 липня президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що результат його тесту на коронавірус виявився позитивним.

    Україна Twitter президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ