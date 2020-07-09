Хворий на Covid-19 президент Бразилії подякував Зеленському за підтримку



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Президент Бразилії подякував Зеленському за підтримку

Бразильський лідер додав, що прагне продовжувати співпрацювати з президентом України задля добробуту обох народів

Президент Бразилії Жаїр Болсонару, у якого підтвердили Covid-19, висловив вдячність Володимиру Зеленському за слова підтримки у боротьбі з хворобою.

Про це Болсонару написав у Twitter.

«Дякую за добрі слова та солідарність, президенте Зеленський. Бразилія та Україна об'єднані міцними зв’язками дружби», - йдеться у дописі.

Бразильський лідер додав, що прагне продовжувати співпрацювати з президентом України задля добробуту обох народів.

Бажаю якнайшвидшого одужання Президенту Бразилії @jairbolsonaro та бразильцям з діагнозом #COVID19. Україна підтримує Бразилію в боротьбі з масштабними наслідками пандемії. pic.twitter.com/Qli6cBfDI8 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 7, 2020

Як повідомлялося, 7 липня президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що результат його тесту на коронавірус виявився позитивним.