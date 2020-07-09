Хворий на Covid-19 президент Бразилії подякував Зеленському за підтримку
Бразильський лідер додав, що прагне продовжувати співпрацювати з президентом України задля добробуту обох народів
Президент Бразилії Жаїр Болсонару, у якого підтвердили Covid-19, висловив вдячність Володимиру Зеленському за слова підтримки у боротьбі з хворобою.
Про це Болсонару написав у Twitter.
«Дякую за добрі слова та солідарність, президенте Зеленський. Бразилія та Україна об'єднані міцними зв’язками дружби», - йдеться у дописі.
Бразильський лідер додав, що прагне продовжувати співпрацювати з президентом України задля добробуту обох народів.
Бажаю якнайшвидшого одужання Президенту Бразилії @jairbolsonaro та бразильцям з діагнозом #COVID19. Україна підтримує Бразилію в боротьбі з масштабними наслідками пандемії. pic.twitter.com/Qli6cBfDI8— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 7, 2020
Як повідомлялося, 7 липня президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що результат його тесту на коронавірус виявився позитивним.