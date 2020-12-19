  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У світі коронавірус виявили у понад 76 млн людей

    • Розсилка
    Кількість смертей від коронавірусу у світі зросла до 1,6 млн осіб - У світі коронавірус виявили у понад 76 млн людей
    Кількість смертей від коронавірусу у світі зросла до 1,6 млн осіб

    Від початку пандемії від коронавірусу одужали понад 53,з млн осіб

    У світі станом на 19 грудня коронавірус зафіксували у понад 76,1 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometers.

    Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,6 млн осіб, а одужали понад 53,3 млн людей.

    screenshot_1_61

    За минулу добу в світі коронавірус діагностували у 714 986 осіб, зокрема, 234 696 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. Померло за останню добу 12 322 ковід-хворих.

    Найбільша кількість хворих на Covid-19 – у США (17 888 353). Кількість померлих – 320 845, одужали – 10 394 286 осіб.

    На другому місці Індія – 10 004 825 інфікованих (145 171 особа померла й 9 550 712 одужали). На третьому місці Бразилія з 7 163 912 хворими (185 687 смертей від Covid-19 та 6 198 185 одужали).

    У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків Covid-19 є Німеччина, Великобританія, Італія, Франція та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 11-му місці.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 11742 людей.

    Водночас 13314 людей одужали та 213 – померли від ускладнень.

    Читайте також:

    Теги: США Німеччина Франція Італія Індія Бразилія Україна хвороби вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies