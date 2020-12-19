У світі коронавірус виявили у понад 76 млн людей

Кількість смертей від коронавірусу у світі зросла до 1,6 млн осіб

Від початку пандемії від коронавірусу одужали понад 53,з млн осіб

У світі станом на 19 грудня коронавірус зафіксували у понад 76,1 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometers.

Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,6 млн осіб, а одужали понад 53,3 млн людей.

За минулу добу в світі коронавірус діагностували у 714 986 осіб, зокрема, 234 696 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. Померло за останню добу 12 322 ковід-хворих.

Найбільша кількість хворих на Covid-19 – у США (17 888 353). Кількість померлих – 320 845, одужали – 10 394 286 осіб.

На другому місці Індія – 10 004 825 інфікованих (145 171 особа померла й 9 550 712 одужали). На третьому місці Бразилія з 7 163 912 хворими (185 687 смертей від Covid-19 та 6 198 185 одужали).

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків Covid-19 є Німеччина, Великобританія, Італія, Франція та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 11-му місці.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 11742 людей.

Водночас 13314 людей одужали та 213 – померли від ускладнень.