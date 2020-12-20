Більше 400 тисяч: у США за добу на Covid-19 захворіла рекордна кількість людей

У США зафіксовано новий максимальний приріст хворих Covid-19 за добу

Всього в США коронавірусом заразилися 17,39 млн осіб

За минулу добу в США у 403,4 тисячі осіб виявили коронавірус. Це на 159 тисяч більше попереднього антирекорду.

Дані наводить Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC).

Днем раніше було зареєстровано близько 231 тисяч хворих.

Попередній рекорд, згідно CDC, був зафіксований 11 грудня – 244 011 випадків.

Всього в США коронавірусом заразилися 17,39 млн осіб. Померли 313 тисяч пацієнтів.

До слова, у світі коронавірус виявили у понад 76 млн людей. Найбільша кількість хворих на Covid-19 – у США (17 888 353). Кількість померлих – 320 845, одужали – 10 394 286 осіб.

На другому місці Індія – 10 004 825 інфікованих (145 171 особа померла й 9 550 712 одужали). На третьому місці Бразилія з 7 163 912 хворими (185 687 смертей від Covid-19 та 6 198 185 одужали).

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків Covid-19 є Німеччина, Великобританія, Італія, Франція та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 11-му місці.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 11742 людей.

Водночас 13314 людей одужали та 213 – померли від ускладнень.