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    У світі

    Більше 400 тисяч: у США за добу на Covid-19 захворіла рекордна кількість людей

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    У США зафіксовано новий максимальний приріст хворих&nbsp;Covid-19 за добу - Більше 400 тисяч: у США за добу на Covid-19 захворіла рекордна кількість людей
    У США зафіксовано новий максимальний приріст хворих Covid-19 за добу

    Всього в США коронавірусом заразилися 17,39 млн осіб

    За минулу добу в США у 403,4 тисячі осіб виявили коронавірус. Це на 159 тисяч більше попереднього антирекорду.

    Дані наводить Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC).

    Днем раніше було зареєстровано близько 231 тисяч хворих.

    Попередній рекорд, згідно CDC, був зафіксований 11 грудня – 244 011 випадків.

    Всього в США коронавірусом заразилися 17,39 млн осіб. Померли 313 тисяч пацієнтів.

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    До слова, у світі коронавірус виявили у понад 76 млн людей. Найбільша кількість хворих на Covid-19 – у США (17 888 353). Кількість померлих – 320 845, одужали – 10 394 286 осіб.

    На другому місці Індія – 10 004 825 інфікованих (145 171 особа померла й 9 550 712 одужали). На третьому місці Бразилія з 7 163 912 хворими (185 687 смертей від Covid-19 та 6 198 185 одужали).

    У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків Covid-19 є Німеччина, Великобританія, Італія, Франція та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 11-му місці.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 11742 людей.

    Водночас 13314 людей одужали та 213 – померли від ускладнень.

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    Теги: США рекорд вірус коронавірус
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