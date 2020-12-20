Лікарі виявили новий небезпечний симптом коронавірусу

У заражених коронавірусом пацієнтів виникав такий симптом, як кератит – запалення рогівки

Лікарі в США виявили новий рідкісний, але небезпечний симптом коронавірусу, який спостерігався у кількох хворих з Covid-19 в Нью-Йорку.

Про це повідомляє портал BGR.

Як зазначає портал, за два місяці медики в Нью-Йорку зафіксували три випадки, коли у заражених коронавірусом пацієнтів виникав такий симптом, як кератит – запалення рогівки.

Надалі інфекція у всіх трьох поширилася на внутрішні оболонки очного яблука, викликавши ендофтальміт.

В результаті один з цих пацієнтів помер через ускладнення, пов'язаних з коронавірусом, другий втратив зір, а третьому довелося видалити одне око.

За словами фахівців, перехід кератиту в ендофтальміт зустрічається в лікарській практиці досить рідко, і більшості людей не варто сильно турбуватися з цього приводу. Однак виявлення трьох подібних випадків за такий короткий термін говорить про необхідність подальших досліджень, присвячених впливу коронавірусу на очні інфекції.

До слова, лікар розповів, через скільки років можуть проявитися наслідки коронавірусу.

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