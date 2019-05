Трамп помилував магната-шахрая, який написав про нього книгу



Фото: The Canadian Press

Колишній медіамагнат, якому належала Daily Telegraph, провів у в'язниці більше трьох років за звинуваченнями в шахрайстві

74-річний Конрад Блек, який до ув’язнення за шахрайство володів щоденними британськими газетами Daily Telegraph і Spectator, був помилуваний Дональдом Трампом незабаром після написання книги, що вихваляє президента США. Про це повідомляє The Guardian.

Відповідно до Конституції США президенти країни мають абсолютне право помилування осіб, засуджених за федеральні правопорушення.

До ув’язнення Блек - британський громадянин, що народився в Канаді - керував міжнародною газетною імперією, в яку також входили Chicago Sun-Times, Jerusalem Post, канадська National Post У 2007 році Блека визнали винним в тому, що він збирався викрасти мільйони доларів з коштів холдингу Hollinger Inc., який він очолював на той момент. Медіамагнат провів у в'язниці майже половину строку – 3,5 з 6,5 років. Частина звинувачень проти нього була знята, а термін позбавлення волі скорочено. У 2012 році Блек вийшов з в'язниці у Флориді і виїхав до Канади.

Минулого року він опублікував книгу під назвою «Дональд Джей Трамп: президент, не такий, як інші» (A President Like No Other), де писав, що Трамп «не є, по суті, расистським, сексистським, войовничим, гарячим головою, пропагандистом насильства…». Він припустив, що президента неправильно зрозуміли.

Трамп особисто подзвонив Блеку, щоб повідомити, що той отримав повне президентське помилування, назвавши його «великим лордом Блеком». Білий дім назвав Блека підприємцем і фахівцем, який зробив «величезний внесок у бізнес, а також у політичне та історичне мислення».

У заяві Трампа також говориться, що Блек здобув «широку підтримку з боку багатьох високопоставлених осіб, які поручилися за його винятковий характер». Ідеться, зокрема, про колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера, радіоведучого Раша Лімбо і музиканта Елтона Джона.

Конрад Блек є автором інших біографії президентів США - Франкліна Д. Рузвельта і Річарда М. Ніксона. Він також написав книгу про повну історію Канади, і «вражаюче есе з оцінкою того, яким був би світ, якби Японія не напала на Перл-Харбор».