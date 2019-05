Трамп презентував план нової міграційної політики США

План, зокрема, передбачає, що майбутні іммігранти муситимуть знати англійську мову і скласти спеціальний іспит з громадянства

Президент США Дональд Трамп представив свій план міграційної політики, який передбачає зміну системи відбору легальних іммігрантів та посилення кордонів для захисту від міграції нелегальної.

Про деталі плану він розповів, виступаючи перед журналістами на галявині Білого дому, повідомляє «Укрінформ».

«Наша пропозиція заснована на багатій історії імміграції нашої нації, і прагне посилити громадянські зв’язки, які роблять нас однією національною сім’єю», - наголосив Трамп, презентуючи свій план.

План, зокрема, передбачає, що майбутні іммігранти муситимуть знати англійську мову і скласти спеціальний іспит з громадянства. Трамп також додав, що іммігранти мають бути фінансово самодостатніми. За його словами, США прагнуть використовувати систему відбору засновану на бальному оцінюванні, на кшталт системи, яка використовується у Канаді.

«Наш план включає глибоку модернізацію дисфункціональної нині системи легальної міграції... Система буде нарешті чесною, прозорою та забезпечуватиме рівність для всіх», - наголосив він.

We are here on this beautiful spring day to unveil our plan to create a fair, modern & LAWFUL system of immigration for the U.S. If adopted, our plan will transform America’s immigration system into the pride of our Nation and the envy of the modern world. https://t.co/YqyTYgTByD