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    У світі

    Єлизавета II поскаржилася на Трампа, який зіпсував її газон

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    Єлизавета II поскаржилася на Трампа, який зіпсував газон її галявини - Єлизавета II поскаржилася на Трампа, який зіпсував її газон
    Єлизавета II поскаржилася на Трампа, який зіпсував газон її галявини
    Фото eurointegration.com.ua

    Іди і подивися на мою галявину. Вона зіпсована – Єлизавета II

    Британська королева жартома розповіла прем’єру Австралії про «галявину з опіками» від вертолітних двигунів.

    Королева Великобританії Єлизавета II поскаржилася прем’єр-міністру Австралії Скотту Моррісону на президента США Дональда Трампа, який зіпсував її газон, пише Daily Mail.

    Королева розповіла, що під час червневого візиту Трампа два його вертольоти приземлилися прямо на галявині перед Букінгемським палацом. На газоні залишилися сліди і «опіки» від двигунів.

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    «Іди і подивися на мою галявину. Вона зіпсована», – жартома сказала Єлизавета II.

    Нагадаємо, Єлизавета II прийняла Дональда і Меланію Трамп в Букінгемському палаці 3 червня. Президент і принц Вельський Чарльз провели огляд військ. Потім королева показала гостям спеціально підібрану виставку експонатів з королівської колекції, присвячену історії відносин Великої Британії і США.

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