Трамп змінив прокурора Джорджії, де тривають важливі вибори у Сенат

Вже колишній федеральний прокурор штату був вірним соратником Дональда Трампа з 2017 року

Джорджія залишилася останнім штатом, де невідомі переможці виборів у Сенат США

Президент США Дональд Трамп призначив нового федерального прокурора штату Джорджія, де досі невідомі переможці виборів до верхньої палати Конгресу.

Про це повідомляє CNN.

Замість Б’юнг Пака, який у службовій записці пославшись на «непередбачені обставини» повідомив, що переходить на роботу до штату Атланта, призначено прокурора Боббі Крістіна.

Видання зазначає, що вже колишній федеральний прокурор штату був вірним соратником Дональда Трампа з 2017 року.

Як відомо, Джорджія залишилася останнім штатом, де невідомі переможці виборів у Сенат, а отже досі невідомо, хто отримає більшість у верхній палаті американського парламенту.

Напередодні Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.

Також повідомлялося, що 4 січня газета Washington Post оприлюднила запис телефонної розмови, у якій президент США Дональд Трамп вимагав від Бреда Раффенспергера знайти потрібну кількість голосів, щоб забезпечити йому перемогу в Джорджії на президентських виборах 3 листопада.

Видання отримало аудіозапис, на якому нібито відбувається годинна розмова Трампа і Раффенспергера 2 січня.

Після оприлюднення запису конгресмени зажадали від ФБР відкрити кримінальну справу проти Трампа.