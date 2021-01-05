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    Трамп пообіцяв влаштувати «пекельну битву» за посаду президента

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    <p>Дональд Трамп стверджує, що переміг на виборах президента США &laquo;з великим відривом&raquo;</p> - Трамп пообіцяв влаштувати «пекельну битву» за посаду президента

    Дональд Трамп стверджує, що переміг на виборах президента США «з великим відривом»

    Фото: АР

    Чинний глава Білого дому заявив, що в разі перемоги демократів в США почнеться комунізм

    Чинний президент США Дональд Трамп закликав своїх прихильників боротися за результати виборів і пообіцяв влаштувати «пекельну битву» за президентський пост, якщо демократи «захоплять» Сенат і Білий дім.

    Про це Трамп заявив під час виступу в місті Дальтон у штаті Джорджія.

    Трамп звернувся до своїх прихильників із закликом не дати вкрасти його перемогу на виборах.

    «Можна програти і сказати: ну, добре, я програв. Спробую наступного разу чи не спробую, може, я просто повернуся до звичайного життя. Але коли ти перемагаєш з величезною перевагою, а вони відбирають у тебе перемогу і підтасовують результати – це неприпустимо», – заявив Трамп.

    Він стверджує, що переміг на виборах президента США «з великим відривом», а також заявив про неприйнятність «фальсифікації виборів». При цьому Трамп заявив, що в разі перемоги демократів в США почнеться комунізм.

    До слова, поліція готується зустрічати озброєних прихильників Трампа у Вашингтоні.

    Як відомо, на церемонії інавгурації обраного президента США Джо Байдена, що запланована на 20 січня, традиційну двогодинну ходу американського лідера до Білого дому замінять на віртуальний парад у зв'язку із коронавірусними обмеженнями

    Нагадаємо, інавгурація Байдена, що планується 20 січня, відбудеться після поминальної церемонії за жертвами Covid-19.

    Раніше повідомлялося, що Об'єднаний комітет Конгресу з проведення церемонії інавгурації президента США повідомив, що інавгурація Байдена відбудеться за мінімальної кількості запрошених. При звичайному відвідуванні інавгурації 200 тисячами осіб цього року їхня кількість буде обмежена членами конгресу особисто і ще одним їхнім гостем.

    14 грудня Колегія виборників затвердила Джо Байдена новим президентом США. Демократ набрав 302 голоси виборників, а чинний президент Дональд Трамп – 232 голоси. У загальнонаціональному масштабі на виборах 4 листопада Байден також набрав більшість голосів американців.

    Дональд Трамп відмовився публічно визнавати перемогу суперника та заявив про фальсифікації. 

    Теги: США Дональд Трамп політика вибори у США президент
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