Трамп пообіцяв влаштувати «пекельну битву» за посаду президента

Чинний глава Білого дому заявив, що в разі перемоги демократів в США почнеться комунізм

Чинний президент США Дональд Трамп закликав своїх прихильників боротися за результати виборів і пообіцяв влаштувати «пекельну битву» за президентський пост, якщо демократи «захоплять» Сенат і Білий дім.

Про це Трамп заявив під час виступу в місті Дальтон у штаті Джорджія.

Трамп звернувся до своїх прихильників із закликом не дати вкрасти його перемогу на виборах.

«Можна програти і сказати: ну, добре, я програв. Спробую наступного разу чи не спробую, може, я просто повернуся до звичайного життя. Але коли ти перемагаєш з величезною перевагою, а вони відбирають у тебе перемогу і підтасовують результати – це неприпустимо», – заявив Трамп.

Він стверджує, що переміг на виборах президента США «з великим відривом», а також заявив про неприйнятність «фальсифікації виборів». При цьому Трамп заявив, що в разі перемоги демократів в США почнеться комунізм.

До слова, поліція готується зустрічати озброєних прихильників Трампа у Вашингтоні.

Як відомо, на церемонії інавгурації обраного президента США Джо Байдена, що запланована на 20 січня, традиційну двогодинну ходу американського лідера до Білого дому замінять на віртуальний парад у зв'язку із коронавірусними обмеженнями

Нагадаємо, інавгурація Байдена, що планується 20 січня, відбудеться після поминальної церемонії за жертвами Covid-19.

Раніше повідомлялося, що Об'єднаний комітет Конгресу з проведення церемонії інавгурації президента США повідомив, що інавгурація Байдена відбудеться за мінімальної кількості запрошених. При звичайному відвідуванні інавгурації 200 тисячами осіб цього року їхня кількість буде обмежена членами конгресу особисто і ще одним їхнім гостем.

14 грудня Колегія виборників затвердила Джо Байдена новим президентом США. Демократ набрав 302 голоси виборників, а чинний президент Дональд Трамп – 232 голоси. У загальнонаціональному масштабі на виборах 4 листопада Байден також набрав більшість голосів американців.

Дональд Трамп відмовився публічно визнавати перемогу суперника та заявив про фальсифікації.