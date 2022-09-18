Церемонію поховання Єлизавети II транслюватимуть 125 кінотеатрів

Похоронну службу у Вестмінстерському абатстві транслюватимуть у прямому ефірі телевізійні канали

Церемонію поховання королеви Єлизавети в понеділок, 19 вересня, транслюватимуть 125 кінотеатрів по всій Великій Британії. Про це повідомляє Sky News.

Також в парках, на площах і соборах будуть встановлені екрани для перегляду.

Похоронну службу у Вестмінстерському абатстві також транслюватимуть у прямому ефірі телевізійні канали BBC, ITV та Sky.

На заході будуть присутні президенти, прем'єр-міністри та члени королівських родин з усього світу.

Труну королеви буде доставлено у Вестмінстерське абатство на 123-річному лафеті. Його буде тягнути команда з 98 моряків, відомих як Державна гвардія, а 40 матросів маршуватимуть за лафетом.

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років. Єлизавета ІІ стала найстарішим монархом в історії британської імперії.

Труну з тілом королеви Великої Британії Єлизавети II 13 вересня увечері доставили із Шотландії до Букінгемського палацу в Лондоні

У Великій Британії день похорону королеви Єлизавети II буде офіційним вихідним. Відповідний наказ схвалив король Чарльз III під час церемонії коронації. Похорон має відбутися 19 вересня.