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Церемонію поховання Єлизавети II транслюватимуть 125 кінотеатрів

Альона Боженко
glavcom.ua
Церемонію поховання Єлизавети II транслюватимуть 125 кінотеатрів
Поховання королеви Єлизавети транслюватимуть у кінотеатрах
фото із відкритих джерел

Похоронну службу у Вестмінстерському абатстві транслюватимуть у прямому ефірі телевізійні канали

Церемонію поховання королеви Єлизавети в понеділок, 19 вересня, транслюватимуть 125 кінотеатрів по всій Великій Британії. Про це повідомляє Sky News.

Також в парках, на площах і соборах будуть встановлені екрани для перегляду. 

Похоронну службу у Вестмінстерському абатстві також транслюватимуть у прямому ефірі телевізійні канали BBC, ITV та Sky.

На заході будуть присутні президенти, прем'єр-міністри та члени королівських родин з усього світу.

Труну королеви буде доставлено у Вестмінстерське абатство на 123-річному лафеті. Його буде тягнути команда з 98 моряків, відомих як Державна гвардія, а 40 матросів маршуватимуть за лафетом.

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років. Єлизавета ІІ стала найстарішим монархом в історії британської імперії.

Труну з тілом королеви Великої Британії Єлизавети II 13 вересня увечері доставили із Шотландії до Букінгемського палацу в Лондоні

У Великій Британії день похорону королеви Єлизавети II буде офіційним вихідним. Відповідний наказ схвалив король Чарльз III під час церемонії коронації. Похорон має відбутися 19 вересня.

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Теги: Королева Єлизавета II поховання

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