В Британії у день похорону Єлизавети II зроблять вихідний

Королева Єлизавета ІІ померла у віці 96 років

Дата похорону королеви Єлизавети ІІ поки невідома

У Великій Британії день похорону королеви Єлизавети II буде офіційним вихідним. Відповідний наказ схвалив король Чарльз III під час церемонії коронації, повідомляє видання ВВС.

«Один із наказів, схвалених королем Чарльзом III під час коронації, полягав у тому, щоб день похорону королеви був вихідним», – йдеться у повідомленні.

Дата похорону наразі не оголошувалася.

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років. Єлизавета ІІ стала найстарішим монархом в історії британської імперії.

9 вересня новий британський король Чарльз III уперше з моменту смерті королеви Єлизавети II виступив із заявою.