Британія не запросила на похорон Єлизавети ІІ три країни, серед них Росія

Більшість гостей планують доставити автобусами до Вестмінстерського абатства

Уряд Великої Британії не запросив представників Росії, Білорусі та М'янми на державний похорон покійної королеви Єлизавети II, який має відбутися 19 вересня. Про це з посиланням на джерела в британському уряді пише ВВС.

Крім того, Ісламська Республіка Іран буде представлена лише на рівні послів.

Зазначається, що РФ не отримала запрошення через вторгнення в Україну, а Білорусь – бо підтримала це вторгнення та проводить спільні з Росією військові навчання. М'янма зіткнулася з санкціями Заходу після державного військового перевороту, який у лютому минулого року усунув цивільний уряд на чолі з Аун Сан Су Чжі. Країна також підтримує дружні стосунки з Росією, а її лідер неодноразово відвідував Москву з початку російсько-української війни.

Офіційні особи очікують, що близько 500 іноземних високопосадовців візьмуть участь у найбільшому дипломатичному зібранні, яке проводилося у Великій Британії за останні десятиліття. Главам держав дозволять привезти лише одну людину. Більшість гостей планують доставити автобусами до Вестмінстерського абатства із західного Лондона.

Очікується, що будуть і деякі винятки. Наприклад, президенту США Джо Байдену планують дозволити подорожувати окремо з міркувань безпеки.

До відома, у Великій Британії день похорону королеви Єлизавети II буде офіційним вихідним. Відповідний наказ схвалив король Чарльз III під час церемонії коронації

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років. Єлизавета ІІ стала найстарішим монархом в історії британської імперії.