Вісім цікавих фактів про королеву та Україну
Спадкоємцем Єлизавети ІІ стане принц Чарльз
Сьогодні, 8 вересня, стало відомо про смерть 96-річної королеви Великої Британії Єлизавети II. Британська монархиня правила країною понад сім десятиліть. 6 лютого 2022 року виповнилося 70 років, як вона зійшла на трон.
Королева Єлизавета II відійшла у вічність на 97 році життя у своєму замку Балморал у Шотландії.
Наступним монархом Великої Британії стане старший син Єлизавети ІІ – 73-річний принц Чарльз. Його дружина, 75-річна Камілла, стане королевою-консортом (це означає, що дружина короля має рівний із ним соціальний статус і має жіночий еквівалент його монархічного титулу).
- Єлизавета походить з європейської монаршої династії Ягеллонів. Тож вона була далекою родичкою українського короля Русі Льва Даниловича.
- Також науковці знайшли зв'язок сучасних європейських монархій – від французької королеви Анни, доньки Ярослава Мудрого, до британської королеви – Єлизавети ІІ. Британська королева була прапрапраонучкою Ярослава Мудрого.
- Королева не мовчала про війну в Україні. У травні 2016 року королева Єлизавета ІІ пообіцяла підтримувати Україну й надалі. Таку заяву королева Великої Британії зробила, виступаючи з промовою на відкритті нової сесії британського парламенту. Королева називала серед пріоритетів для свого уряду, зокрема, і розв'язання конфлікту в Україні.
- У березні 2022 року 95-річна королева Великобританії Єлизавета II пожертвувала кошти Комітету з надзвичайних ситуацій у зв'язку з конфліктом, що триває в Україні. Про яку саме суму йдеться, не вказується.
- У травні 2022 року королева Великої Британії з'явилася на публіці у вбранні кольору українського прапора, чим продемонструвала підтримку України у війні проти крайни-агресорки РФ. Як відомо, королева вчинила так попри те, що ніколи не висловлює свою політичну позицію.
- Також у травні цього ж року у зверненні королеви Великої Британії Єлизавети на церемонії відкриття парламенту країни згадано Україну. «У ці складні часи мій уряд відіграватиме провідну роль у захисті демократії та свободи в усьому світі, включаючи продовження підтримки народу України», – йшлося у зверненні британської королеви, яке вперше зачитав принц Чарльз.
- Цьогоріч королева Великої Британії Єлизавета II привітала українців з Днем Незалежності. «У цей надскладний рік я сподіваюся, що сьогодні український народ в Україні та по усьому світу матиме нагоду відсвяткувати свою культуру, історію та ідентичність. Нехай кращі часи чекають на нас у майбутньому», – побажала королева у своєму посланні до Володимира Зеленського.
- Влітку 2022 року королева Єлизавета зробила виняток та прийняла в подарунок українського капелюха. До цього монархиня користувалася послугами лише персонального стиліста капелюхів.
Ніжно-блакитний головний убір прибув до Королівства на День Незалежності України 2022. Передати його допомогли україно-британські дипломати, пані посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.
Руслан Багінський – один з найпопулярніших дизайнерів капелюхів у світі. У його головних уборах виходять на публіку Белла Хадід, Періс Гілтон, Майлі Сайрус, Олена Зеленська, Мадонна тощо.
Нагадаємо, раніше у мережі з'явилися деталі плану дій під назвою «Лондонський міст» на випадок смерті королеви Єлизавети II. Згідно з цим планом буде діяти уряд Великої Британії у випадку смерті королеви Британії Єлизавети II.
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