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Вісім цікавих фактів про королеву та Україну

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Вісім цікавих фактів про королеву та Україну
«Лондонський міст зруйнований»
фото з відкритих джерел

Спадкоємцем Єлизавети ІІ стане принц Чарльз 

Сьогодні, 8 вересня, стало відомо про смерть 96-річної королеви Великої Британії Єлизавети II. Британська монархиня правила країною понад сім десятиліть. 6 лютого 2022 року виповнилося 70 років, як вона зійшла на трон.

Королева Єлизавета II відійшла у вічність на 97 році життя у своєму замку Балморал у Шотландії.

Наступним монархом Великої Британії стане старший син Єлизавети ІІ – 73-річний принц Чарльз. Його дружина, 75-річна Камілла, стане королевою-консортом (це означає, що дружина короля має рівний із ним соціальний статус і має жіночий еквівалент його монархічного титулу).

Єлизаве́та II (Елізабет Александра Мері Віндзор, англ. Elizabeth II, Elizabeth Alexandra Mary Windsor; нар. 21 квітня 1926, Лондон, Англія, Британська імперія) – панівна королева і голова держави Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та ще 14-ти країн Співдружності націй – Канади, Австралії, Нової Зеландії, Ямайки, Багамських Островів, Гренади, Папуа Нової Гвінеї, Соломонових Островів, Тувалу, Сент-Люсії, Сент-Вінсенту і Гренадин, Антигуа і Барбуди, Белізу, Сент-Кіттсу і Невісу. У всіх цих країнах, окрім Сполученого Королівства, її представниками є генерал-губернатори, яких вона призначає. Окрім цього, Єлизавета II правила також Британськими заморськими територіями, але не як їхня королева, а як королева Сполученого Королівства. 
  • Єлизавета походить з європейської монаршої династії Ягеллонів. Тож вона була далекою родичкою українського короля Русі Льва Даниловича.
Вісім цікавих фактів про королеву та Україну фото 1
  • Також науковці знайшли зв'язок сучасних європейських монархій – від французької королеви Анни, доньки Ярослава Мудрого, до британської королеви – Єлизавети ІІ. Британська королева була прапрапраонучкою Ярослава Мудрого. 
Єлизавета ІІ та принц Філіп одружилися 20 листопада 1947 року.   
Єлизавета ІІ та принц Філіп одружилися 20 листопада 1947 року.   
  • Королева не мовчала про війну в Україні. У травні 2016 року королева Єлизавета ІІ пообіцяла підтримувати Україну й надалі. Таку заяву королева Великої Британії зробила, виступаючи з промовою на відкритті нової сесії британського парламенту. Королева називала серед пріоритетів для свого уряду, зокрема, і розв'язання конфлікту в Україні.
  • У березні 2022 року 95-річна королева Великобританії Єлизавета II пожертвувала кошти Комітету з надзвичайних ситуацій у зв'язку з конфліктом, що триває в Україні. Про яку саме суму йдеться, не вказується. 
  • У травні 2022 року королева Великої Британії з'явилася на публіці у вбранні кольору українського прапора, чим продемонструвала підтримку України у війні проти крайни-агресорки РФ. Як відомо, королева вчинила так попри те, що ніколи не висловлює свою політичну позицію.
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  • Також у травні цього ж року у зверненні королеви Великої Британії Єлизавети на церемонії відкриття парламенту країни згадано Україну. «У ці складні часи мій уряд відіграватиме провідну роль у захисті демократії та свободи в усьому світі, включаючи продовження підтримки народу України», – йшлося у зверненні британської королеви, яке вперше зачитав принц Чарльз.
Родина Єлизавети II: принцеса Анна, принц Ендрю, королева і принц Філіп, принц Едвард та принц Чарльз, 1972 рік
Родина Єлизавети II: принцеса Анна, принц Ендрю, королева і принц Філіп, принц Едвард та принц Чарльз, 1972 рік
  • Цьогоріч королева Великої Британії Єлизавета II привітала українців з Днем Незалежності. «У цей надскладний рік я сподіваюся, що сьогодні український народ в Україні та по усьому світу матиме нагоду відсвяткувати свою культуру, історію та ідентичність. Нехай кращі часи чекають на нас у майбутньому», – побажала королева у своєму посланні до Володимира Зеленського. 
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  • Влітку 2022 року королева Єлизавета зробила виняток та прийняла в подарунок українського капелюха. До цього монархиня користувалася послугами лише персонального стиліста капелюхів. 

Ніжно-блакитний головний убір прибув до Королівства на День Незалежності України 2022. Передати його допомогли україно-британські дипломати, пані посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс. 

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Руслан Багінський – один з найпопулярніших дизайнерів капелюхів у світі. У його головних уборах виходять на публіку Белла Хадід, Періс Гілтон, Майлі Сайрус, Олена Зеленська, Мадонна тощо. 

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилися деталі плану дій під назвою «Лондонський міст» на випадок смерті королеви Єлизавети II. Згідно з цим планом буде діяти уряд Великої Британії у випадку смерті королеви Британії Єлизавети II. 

Теги: Королева Єлизавета II смерть посол Велика Британія правила подарунок

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