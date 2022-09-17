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Під час прощання з Єлизаветою ІІ трапився неприємний інцидент (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Під час прощання з Єлизаветою ІІ трапився неприємний інцидент (відео)
Із королевою прийшли попрощатися сотні тисяч людей
фото: news.sky.com

У Вестмінстерському палаці затримали чоловіка

У Вестмінстерському палаці, де всі охочі можуть попрощатися з покійною королевою Єлизаветою II, стався неприємний інцидент. Про це повідомляє Sky News.

«Близько 22:00 в п'ятницю, 16 вересня, офіцери ... затримали чоловіка у Вестмінстерському палаці після заворушень. Він був заарештований за порушення закону про громадський порядок і зараз перебуває під вартою», – заявила поліція.

Представник парламенту сказав, що їм відомо про інцидент.

«Чоловік вийшов із черги і попрямував до труни. Його вивели із зали, і черга відновилася з мінімальними порушеннями», – зазначив він.

Свідок розповіла, що порушник штовхнув дитину.

«Хтось вирішив, що збирається зіштовхнути мою семирічну племінницю з дороги, підбігти до труни, підняти штандарт і спробувати зробити не знаю що. Його схопили на дорозі, поліція схопила його протягом двох секунд», – розповіла свідок Трейсі Холланд.

Вона додала ,що це «абсолютно жахливо, нешанобливо і неймовірно» стосовно дитини.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон одягла на прощання з королевою унікальну брошку Єлизавети II. 

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Теги: відео війна дороги поліція порушник черга чоловік

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