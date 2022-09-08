Померла королева Єлизавета II

Королева померла на 97 році життя в шотландському місті Балтимор

Королева Великої Британії Єлизавета II померла сьогодні, 8 вересня, у віці 96 років. Про це повідомляється у Twitter Королівської сім'ї.

Як зазначається, королева померла у колі своєї родини у резиденції Балморал, що у Шотландії.

BBC повідомляло, що всі діти Єлизавети II вже або перебувають в замку Балморал в Шотландії, або прямують туди. У королеви четверо дітей, вісім онуків і 12 правнуків.

Єлизавета стала найстарішим монархом в історії британської імперії.

Раніше цього ж дня лікарі Єлизавети II заявляли, що стурбовані станом її здоров’я. У зв’язку з цим вони рекомендували королеві залишатись під медичним наглядом. «Після подальшого обстеження сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані станом здоров'я Її Величності та рекомендували їй залишатися під медичним наглядом», – зазначалося у повідомленні. Водночас у дописі повідомлялось, що Єлизавета як і раніше «почувається комфортно» та нині перебуває у своїй резиденції Балморал. За даними британських ЗМІ, до неї у резиденцію приїхали син Єлизавети принц Чарльз і онук принц Вільям.

Наступним монархом Великої Британії стане її старший син – 73-річний принц Чарльз. Його дружина, 75-річна Камілла, стане королевою-консортом (це означає, що дружина короля має рівний із ним соціальний статус і має жіночий еквівалент його монархічного титулу).