Туреччина попри заклики США продовжила обстріли сирійських курдів

Ердоган неодноразово заявляв про плани наземної операції проти курдів

Турецька армія в суботу, 20 січня, продовжила обстрілювати курдські «Загони народної самооборони» (YPG) на півночі Сирії. Це є «легітимною самообороною» у відповідь на обстріли з району Афрін з боку підрозділів YPG, яких Туреччина вважає терористичними, повідомили військові, інформує агенція AFP. За останні дні президент



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Ердоган неодноразово заявляв про плани наземної операції проти курдів

Турецька армія в суботу, 20 січня, продовжила обстрілювати курдські «Загони народної самооборони» (YPG) на півночі Сирії. Це є «легітимною самообороною» у відповідь на обстріли з району Афрін з боку підрозділів YPG, яких Туреччина вважає терористичними, повідомили військові, інформує агенція AFP.

За останні дні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган неодноразово заявляв про плани наземної операції проти курдів у районі Афрін.

Напередодні турецька армія масованими обстрілами населених пунктів, які контролюються курдами, фактично розпочала таку операцію, утім без просування військ. Курди закликають США вплинути на Анкару. Проти можливої операції Туреччини виступив Дамаск, який попередив, що сирійська армія збиватиме будь-які турецькі літаки, які опиняться в її повітряному просторі.

14 січня стало відомо про те, що міжнародна коаліція під проводом Сполучених Штатів Америки розпочала тренування близько 30 тисяч бійців «Демократичних сил Сирії» (SDF), до складу яких входять загони YPG, які мають охороняти державний кордон Сирії. Туреччина висловила своє обурення. В Пентагоні повідомили, що допомога у навчанні бійців спрямована на захист місцевого населення.

Напередодні Держдепартамент США закликав владу Туреччини не починати бойових дій проти курдів в сирійському районі Афрін у провінції Алеппо.

Джерело: Deutsche Welle