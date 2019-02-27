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    У світі

    Туреччина проводить найбільші у своїй історії морські навчання

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    <p>Турецькі військові кораблі вийшли в море на навчання</p> - Туреччина проводить найбільші у своїй історії морські навчання

    Турецькі військові кораблі вийшли в море на навчання

    Маневри турецьких військових вперше проходять одночасно у трьох морях - Чорному, Егейському та Середземному

    Військово-морські сили Туреччини розпочали проведення найбільших в історії країни навчань під назвою «Блакитна батьківщина-2019». Про це повідомляє Yeni Safak в середу, 27 лютого.

    Зазначається, що навчання вперше проходять в акваторіях відразу трьох морів - в Чорному, Егейському та Середземному. У маневрах візьмуть участь 103 кораблі ВМС Туреччини.

    Зокрема, в Середземному морі в навчаннях беруть участь п'ять фрегатів, чотири штурмових катери, два підводні човни, два мінних тральщики, один десантний корабель, один паливозаправник, чотири сторожові катери і один пошуково-рятувальний корабель берегової охорони. Також в маневрах беруть участь бійці спецпризначення, десантні бригади і авіація.

    Навчання проводитимуться з 27 лютого по 8 березня.

    Напередодні Верховна Рада прийняла законопроект про допуск в 2019 році іноземних військових на територію України для участі в навчаннях. Йдеться про українсько-американські навчання «Репід Трайдент-2019», українсько-американські навчання «Сі Бриз-2019», українсько-румунські навчання Ріверайн-2019, багатонаціональні навчання «Кленова Арка-2019» і українсько-британські навчання «Вор’єр Вотчер-2019».

     

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