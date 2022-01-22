Турецький суд заарештував журналістку за образу Ердогана в прямому ефірі

Журналістка оприлюднила у соцмережах та в ефірі приказку про президента

Турецький суд у суботу заарештував відому журналістку Седеф Кабас за звинуваченням в образі президента Таїпа Ердогана, повідомив CNN Turk.

Поліція затримала Кабас близько другої години ночі і доставила спочатку до головної поліцейської дільниці Стамбула, а потім перевела до головної будівлі міського суду, де згодом суд виніс рішення на користь її офіційного арешту, повідомила телекомпанія.

Передбачувана образа була виражена у формі приказки, яку Кабас висловила як на опозиційному телеканалі, так і у своєму акаунті в Twitter, викликавши засудження з боку державних чиновників. Кабас згадала приказку про худобу в палаці, коли говорила про політику Ердогана.

«Честь президентської посади – це честь нашої країни… Я засуджую вульгарні образи на адресу нашого президента та його офісу», – написав у Twitter голова Управління комунікацій Туреччини Фахреттін Алтун.

Закон про образу президента передбачає ув'язнення терміном від одного до чотирьох років.

У жовтні минулого року Вищий європейський суд з прав людини закликав Туреччину змінити законодавство після того, як ухвалив, що затримання людей згідно із законом порушує їх свободу вираження думок.

Тисячі людей були звинувачені та засуджені за образу Ердогана за сім років, що минули з того часу, як він перейшов з посади прем'єр-міністра на посаду президента.

За даними Мін'юсту, у 2020 році за цим обвинуваченням було порушено 31 297 кримінальних справ за 3 325 винесено обвинувальні вироки. Ці цифри є трохи нижчими, ніж минулого року.

З 2014 року, коли Ердоган став президентом, було порушено 160 169 розслідувань за фактами образи президента та 35 507 справ і винесено 12 881 обвинувальний вирок.

Нагадаємо, стало відомо, що Ердоган в найближчі тижні здійснить візит в Україну для переговорів стратегічного рівня. Турецький лідер зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, паралельно підтримуватиметься контакт і з російською стороною.

Як повідомлялося, Туреччина готова сприяти зниженню напруги між Києвом і Москвою.

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