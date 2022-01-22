У Пакистані жінка отримала смертний вирок за листування в месенджері

26-річну Аніку Атік «здав» знайомий і дівчину засудили до страти

Суд у пакистанському місті Равалпінді засудив 26-річну Аніку Атік до смертної кари через повішення за листування в месенджері. У ньому містилися «богохульські» повідомлення. Про це пише Aljazeera.

Слідство показало, що в телефоні жінки містилися зображення, які ображають пророка Мухаммеда та одну з його дружин. Вона відправляла їх своєму знайомому через месенджер WhatsApp.

Хлопець, з яким Аніка познайомилася в онлайн-грі, заявив про «богохульські» повідомлення правоохоронним органам. У травні 2020 року проти неї висунули звинувачення.

У вироку сказано, що блюзнірські матеріали, які були поширені/встановлені обвинуваченою жінкою, а також повідомлення та карикатури, надіслані заявнику, абсолютно нестерпні та нетерпимі для мусульманина.

Аніка заперечує провину. За її словами, хлопець, з яким вона листувалась у месенджері, спеціально втягнув її в релігійну дискусію. Жінка заявила, що він підставив її після того, як Аніка відмовила йому у близькості.

Поки страта Аніки Атік ще підлягає затвердженню Високим судом міста Лахор. Там жінка може оскаржити вирок.

Нагадаємо,раніше у російському Ростові-на-Дону трьох «свідків Єгови» засуджено до тюремних термінів від шести до шести з половиною років. Їх визнали винними в організації діяльності екстремістської організації,

Читайте також:





