Держдеп наказав розпочати у понеділок евакуацію родин дипломатів США з України
Американський журналіст повідомив про рішення Держдепартаменту США
У Державному департаменті США дали розпорядження почати евакуацію сімей своїх дипломатів з понеділка. Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Fox News Лукас Томлінсон.
BREAKING: State Department orders families of U.S. embassy personnel in Ukraine to begin evacuating the country as soon as Monday: U.S. officials— Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) January 22, 2022
«Держдеп наказав сім'ям співробітників посольства США в Україні почати евакуацію з країни вже в понеділок», – повідомив журналіст з посиланням на джерела в уряді США.
Джерело CNN, близьке до українського уряду, повідомило, що президент України Володимир Зеленський обговорив можливу евакуацію співробітників посольства з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Нагадаємо, раніше у посольстві США в Україні заперечили розгляд питання про евакуацію американських громадян з України.
Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.
Раніше видання The New York Times опублікувало інформацію в якій було вказано, що дипломатам у двох російських консульствах в Україні було наказано підготуватися до виїзду з країни.