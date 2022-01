Держдеп наказав розпочати у понеділок евакуацію родин дипломатів США з України

У Державному департаменті США дали розпорядження почати евакуацію сімей своїх дипломатів з понеділка. Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Fox News Лукас Томлінсон.

BREAKING: State Department orders families of U.S. embassy personnel in Ukraine to begin evacuating the country as soon as Monday: U.S. officials