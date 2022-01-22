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    Держдеп наказав розпочати у понеділок евакуацію родин дипломатів США з України

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    Посольство США у Києві запросило у Держдепартаменту дозвіл персоналу виїхати з України - Держдеп наказав розпочати у понеділок евакуацію родин дипломатів США з України
    Посольство США у Києві запросило у Держдепартаменту дозвіл персоналу виїхати з України
    фото з відкритих джерел

    Американський журналіст повідомив про рішення Держдепартаменту США

    У Державному департаменті США дали розпорядження почати евакуацію сімей своїх дипломатів з понеділка. Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Fox News Лукас Томлінсон.

    «Держдеп наказав сім'ям співробітників посольства США в Україні почати евакуацію з країни вже в понеділок», – повідомив журналіст з посиланням на джерела в уряді США.

    Джерело CNN, близьке до українського уряду, повідомило, що президент України Володимир Зеленський обговорив можливу евакуацію співробітників посольства з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

    Нагадаємо, раніше у посольстві США в Україні заперечили розгляд питання про евакуацію американських громадян з України.

    Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

    Раніше видання The New York Times опублікувало інформацію в якій було вказано, що дипломатам у двох російських консульствах в Україні було наказано підготуватися до виїзду з країни.

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    Теги: дипломатія США Україна Twitter журналіст евакуація
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    Держдеп наказав розпочати у понеділок евакуацію родин дипломатів США з України