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    Туреччина готова сприяти зниженню напруги між Києвом і Москвою

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    Ердоган готовий виступити посередником у врегулюванні конфлікту між Києвом та Москвою - Туреччина готова сприяти зниженню напруги між Києвом і Москвою
    Ердоган готовий виступити посередником у врегулюванні конфлікту між Києвом та Москвою
    фото з відкритих джерел

    Анкара серйозно занепокоєна ескалацією між Росією і Україною

    Офіційна Анкара повідомила Вашингтону про готовність формувати спільний механізм діалогу щодо, зокрема, українського питання. Про це повідомив «Анадолу» прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин.

    «У листі МЗС Туреччини, адресованому у Вашингтон, містяться конкретні пропозиції щодо цього механізму, принципів роботи», – відзначив Калин.

    Говорячи про напруження у відносинах між Києвом і Москвою, Калин сказав, що Туреччина готова сприяти зниженню рівня напруги.

    «Анкара серйозно занепокоєна ескалацією між Росією і Україною. Президент Ердоган неодноразово піднімав і піднімає цю тему у розмовах із президентами Путіним і Зеленським, а також у перемовинах з європейськими лідерами і президентом США«, – сказав Калин.

    За його словами, Туреччина закликає якомога швидше знизити рівень напруги, оскільки це відповідає інтересам всіх країн регіону. Необхідно не допустити нове протистояння, у тому числі на Донбасі, сказав прессекретар.

    «Туреччина, вустами президента Ердогана заявляла про готовність за необхідності відіграти роль у цьому процесі«, – сказав Калин.

    За його словами, введення російських військ в Україну не принесе зиску жодній стороні.

    «Через ситуацію на сході України і так загинули тисячі українців. Позиція Анкари чітко зрозуміла: ми підтримуємо цілісність України. Не думаю, що зараз є ще якась країна, яка би мала добрі відносини і з Москвою, і з Києвом«, – сказав Калин.

    За його словами, ситуація біля кордонів України і Росії виходить далеко за межі відносин цих країн. Туреччина рекомендує США і ЄС знизити градус протистояння.

    Теги: Туреччина США Анкара прессекретар
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    Туреччина готова сприяти зниженню напруги між Києвом і Москвою