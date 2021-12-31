Туреччина готова сприяти зниженню напруги між Києвом і Москвою

Ердоган готовий виступити посередником у врегулюванні конфлікту між Києвом та Москвою

Анкара серйозно занепокоєна ескалацією між Росією і Україною

Офіційна Анкара повідомила Вашингтону про готовність формувати спільний механізм діалогу щодо, зокрема, українського питання. Про це повідомив «Анадолу» прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин.

«У листі МЗС Туреччини, адресованому у Вашингтон, містяться конкретні пропозиції щодо цього механізму, принципів роботи», – відзначив Калин.

Говорячи про напруження у відносинах між Києвом і Москвою, Калин сказав, що Туреччина готова сприяти зниженню рівня напруги.

«Анкара серйозно занепокоєна ескалацією між Росією і Україною. Президент Ердоган неодноразово піднімав і піднімає цю тему у розмовах із президентами Путіним і Зеленським, а також у перемовинах з європейськими лідерами і президентом США«, – сказав Калин.

За його словами, Туреччина закликає якомога швидше знизити рівень напруги, оскільки це відповідає інтересам всіх країн регіону. Необхідно не допустити нове протистояння, у тому числі на Донбасі, сказав прессекретар.

«Туреччина, вустами президента Ердогана заявляла про готовність за необхідності відіграти роль у цьому процесі«, – сказав Калин.

За його словами, введення російських військ в Україну не принесе зиску жодній стороні.

«Через ситуацію на сході України і так загинули тисячі українців. Позиція Анкари чітко зрозуміла: ми підтримуємо цілісність України. Не думаю, що зараз є ще якась країна, яка би мала добрі відносини і з Москвою, і з Києвом«, – сказав Калин.

За його словами, ситуація біля кордонів України і Росії виходить далеко за межі відносин цих країн. Туреччина рекомендує США і ЄС знизити градус протистояння.