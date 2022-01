Місія ООН повідомила про зникнення двох активісток в Афганістані

Місія ООН зі сприяння Афганістану (UNAMA) стурбована зникненням двох афганських активісток, організація закликала талібів надати відомості про їх місцезнаходження і поважати права громадян, випливає із заяви UNAMA.

«ООН поділяє зростаючу стурбованість із приводу зникнення двох афганських жінок-активісток, Тамани Заряб Пар'яні і Парвани Ібрагімхель, які, як повідомляється, були викрадені зі своїх будинків в ніч на середу. Ми закликаємо талібів надати інформацію про їх місцезнаходження і захищати права всіх афганців», – йдеться у заяві UNAMA в Twitter.

The UN shares growing concerns re. disappearance of two Afghan women activists, Tamana Zaryabi Paryani & Parawana Ibrahimkhel, reportedly abducted from their homes overnight Wednesday. We urge Taliban to provide information on their whereabouts & to protect rights of all Afghans. pic.twitter.com/SKXFVM7Oi9