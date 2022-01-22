Місія ООН повідомила про зникнення двох активісток в Афганістані

Жінки вели боротьбу за дотримання прав громадян після захоплення влади бойовиками

Місія ООН зі сприяння Афганістану (UNAMA) стурбована зникненням двох афганських активісток, організація закликала талібів надати відомості про їх місцезнаходження і поважати права громадян, випливає із заяви UNAMA.

«ООН поділяє зростаючу стурбованість із приводу зникнення двох афганських жінок-активісток, Тамани Заряб Пар'яні і Парвани Ібрагімхель, які, як повідомляється, були викрадені зі своїх будинків в ніч на середу. Ми закликаємо талібів надати інформацію про їх місцезнаходження і захищати права всіх афганців», – йдеться у заяві UNAMA в Twitter.

The UN shares growing concerns re. disappearance of two Afghan women activists, Tamana Zaryabi Paryani & Parawana Ibrahimkhel, reportedly abducted from their homes overnight Wednesday. We urge Taliban to provide information on their whereabouts & to protect rights of all Afghans. pic.twitter.com/SKXFVM7Oi9 — UNAMA News (@UNAMAnews) January 22, 2022

Раніше таліби обіцяли, що права жінок будуть захищені, але в рамках ісламу, і обіцяли виробити відповідні правила для здійснення жінками своєї робочої діяльності. Багато жінок виходили на демонстрації у ряді міст Афганістану із закликом до нової влади дотримуватися їх права і забезпечити репрезентативність в уряді і місцевих органах влади.

У ході однієї з останніх акцій жінки пригрозили, що будуть з'являтися на людях у чоловічому одязі в разі збереження обмежень.

Як повідомлялося раніше, бойовики радикального руху «Талібан» застосували сльозогінний газ проти жінок-учасниць акції протесту, організованої у столиці Афганістану Кабулі.

Нагадаємо, таліби заборонили включати музику в автомобілях і возити жінок без хіджабу.

Раніше спецпредставник США з Афганістану Томас Уест назвав умову для визнання легітимності влади Талібану в Афганістані. Серед них він відзначив боротьбу з тероризмом, створення інклюзивного уряду та дотримання прав жінок.

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