Агресія Кремля. Ердоган прилетить в Україну для зустрічі із Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в найближчі тижні здійснить візит в Україну та зустрінеться з Володимиром Зеленським

Туреччина готова зіграти будь-яку роль для зниження напруженості у відносинах між Росією і Україною

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в найближчі тижні здійснить візит в Україну для переговорів стратегічного рівня. Як пише New.Fox-24, він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, паралельно підтримуватиметься контакт і з російською стороною.

«Президент Туреччини відвідає Україну з візитом в найближчі тижні», – повідомив прессекретар Ердогана.

Він також зазначив, що Туреччина готова зіграти будь-яку роль для зниження напруженості у відносинах між Росією і Україною.

«У той же час ми будемо в тісному контакті з росіянами, щоб уникнути будь - яких військових дій з серйозними і незворотними наслідками», – додав речник Ердогана.

Нагадаємо, Туреччина готова сприяти зниженню напруги між Києвом і Москвою.

«Анкара серйозно занепокоєна ескалацією між Росією і Україною. Президент Ердоган неодноразово піднімав і піднімає цю тему у розмовах із президентами Путіним і Зеленським, а також у перемовинах з європейськими лідерами і президентом США», – сказав прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин.

За його словами, Туреччина закликає якомога швидше знизити рівень напруги, оскільки це відповідає інтересам всіх країн регіону. Необхідно не допустити нове протистояння, у тому числі на Донбасі, додав прессекретар.

До слова, сьогодні держсекретар США Блінкен прилетів в Україну. Зазначимо, Блінкен поговорив із Лавровим перед візитом в Україну.

19 січня в Києві Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб «підтвердити підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України».

Неоголошений раніше візит відбуватиметься на тлі загострення напруженості між Заходом і Росією через нарощування Москвою близько 100 тисяч військових на кордоні з Україною і можливої підготовки до нового вторгнення.

За даними Державного департаменту, з Києва Блінкен 20 січня вирушить до Берліна, щоб обговорити можливу відповідь на дії Росії.

Напередодні ЗМІ повідомили, що глава ЦРУ таємно провів зустріч із Зеленським.

Як заявляв Зеленський, під виглядом захисту «російських громадян» Москва може вторгнутися в Україну.

Також стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

До слова, Білий дім непокоїть, що російський уряд готує вторгнення до України, яке може призвести до масштабних порушень прав людини і воєнних злочинів, якщо дипломатія не досягне поставленої цілі.

Раніше Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.