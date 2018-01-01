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    Творець «Вконтакте» і Telegram став доларовим мільярдером

    Його статки можуть збільшитися у майбутньому
    Засновник соціальних мереж «Вконтакте» і Telegram Павло Дуров став доларовим мільярдером. Про це повідомляє журнал Forbes. Видання вважає, що стан Дурова можна оцінити у $ 1,7 млрд. «Навіть за найбільш консервативними оцінками Forbes, Telegram коштує понад $ 1 млрд, а його творець Павло Дуров - доларовий мільярдер», -
    • Сьогодні, 09:57
    • Розсилка

    Його статки можуть збільшитися у майбутньому

    Засновник соціальних мереж «Вконтакте» і Telegram Павло Дуров став доларовим мільярдером. Про це повідомляє журнал Forbes.

    Видання вважає, що стан Дурова можна оцінити у $ 1,7 млрд.

    «Навіть за найбільш консервативними оцінками Forbes, Telegram коштує понад $ 1 млрд, а його творець Павло Дуров - доларовий мільярдер», - йдеться у повідомленні.

    У виданні вважають, що можливості для збільшення стану Дурова «не вичерпані» через майбутнє ICO Telegram. Також, аудиторія месенджера продовжує зростати через думки в суспільстві, що він залишається найбезпечнішим серед конкурентів.

    гроші Вконтакте Telegram соціальні мережі
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