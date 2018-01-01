Творець «Вконтакте» і Telegram став доларовим мільярдером

Його статки можуть збільшитися у майбутньому

Засновник соціальних мереж «Вконтакте» і Telegram Павло Дуров став доларовим мільярдером. Про це повідомляє журнал Forbes. Видання вважає, що стан Дурова можна оцінити у $ 1,7 млрд. «Навіть за найбільш консервативними оцінками Forbes, Telegram коштує понад $ 1 млрд, а його творець Павло Дуров - доларовий мільярдер», -